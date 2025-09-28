إصابة 5 أشخاص في حريق 3 مغالق خشب بـ عزبة الورد في الشرابية| صور

أصيب نحو 5 أشخاص في حريق 3 مغالق خشب في منطقة عزبة الورد بالشرابية في القاهرة وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حريق 3 مغالق خشب بـ عزبة الورد في الشرابية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا باندلاع حريق في مغالق أخشاب بمنطقة عزبة الورد في الشرابية وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث.

حيث جرى الدفع بـ 3 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق وجرى السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها لباقي المنطقة وأصيب 5 أشخاص جراء الأدخنة المتصاعدة من الحريق وتحرر المحضر اللازم.