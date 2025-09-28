قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

الأحد 28/سبتمبر/2025 - 08:52 م 9/28/2025 8:52:48 PM

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات المصرية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

• الدكتور أحمد عادل محمد عبد الحكيم جمعة، نائبًا لرئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب.

• الدكتورة عفاف خميس إبراهيم محمد العوفي، نائبًا لرئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

• الدكتورة غادة علي حسن إبراهيم، نائبًا لرئيس جامعة المنوفية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

• الدكتور عماد عبدالفتاح عبدالرحيم السرسي، عميدًا لكلية علوم الرياضة، جامعة المنوفية.

• الدكتور تامر عبد الله حلمي جمعة، عميدًا لكلية الطب، جامعة الإسكندرية.

• الدكتورة حنان حسني عبدالحي الشربيني، عميدًا لكلية التمريض، جامعة الإسكندرية.

• الدكتور أحمد حسن حسني أحمد الشافعي، عميدًا لكلية الصيدلة، جامعة القاهرة.

• الدكتور محمد عبد المعطي محمد سمرة، عميدًا للمعهد القومي للأورام، جامعة القاهرة.

• الدكتورة جيهان عبدالفتاح شفيق عزام، عميدًا لكلية الطفولة المبكرة، جامعة القاهرة.

• الدكتور أسامة علي السيد محمد ندا، عميدًا لكلية الفنون التطبيقية، جامعة بنها.

• الدكتور محمد سعيد محمد عبد الغفار، عميدًا لكلية الهندسة بشبرا، جامعة بنها.

• الدكتورة بثينة يوسف فؤاد محمود، عميدًا لكلية الزراعة، جامعة الفيوم.

• الدكتور ياسر محمد السيد إبراهيم، عميدًا لكلية الفنون الجميلة، جامعة حلوان.

• الدكتور أسامة عبدالحميد توفيق عبدالحميد نصار، عميدًا لكلية الهندسة، جامعة قناة السويس.

• الدكتور ماهر جميل أحمد، عميدًا لكلية الحقوق، جامعة كفر الشيخ.

• الدكتور محمد جابر عباس محمد، عميدًا لكلية الخدمة الاجتماعية، جامعة أسوان.

• الدكتور محمد إسماعيل محمد أبو دياره، عميدًا لكلية العلوم، جامعة دمياط.