نائب وزير الخارجية يثمن إسهامات الجاليات المصرية في دعم الوطن وسط التحديات الراهنة

ثمن نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج السفير نبيل حبشي ما تبذله الجاليات المصرية بالخارج من إسهامات تعكس انتماءهم وحرصهم على خدمة وطنهم لاسيما في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، بما يستدعي تكاتف أبناء الوطن داخل مصر وخارجها لدعم الاقتصاد الوطني وصون المصالح المصرية.



جاء ذلك خلال لقاء افتراضي عقده السفير نييل حبشي مع أبناء الجالية المصرية في كل من جنوب إفريقيا وبتسوانا وليسوتو، اليوم الأحد، في إطار حرص الدولة على تعزيز جسور التواصل مع أبنائها بمختلف أنحاء العالم، وذلك بمشاركة السفير حداد الجوهري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، والسفير أحمد علي شريف سفير جمهورية مصر العربية في جنوب أفريقيا.



وأشاد نائب وزير الخارجية بالدور البارز للجاليات المصرية بالخارج في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدًا اهتمام الدولة الكبير بأبنائها في الخارج.



وأشار إلى ما تبذله وزارة الخارجية من جهود للتواصل مع الجاليات المصرية والاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على تذليلها ومعالجتها، فضلًا عن تطوير آليات جديدة للتواصل المباشر معهم، والحرص على الاستماع الدائم لهم، كما هو الحال في هذا اللقاء الافتراضي.



ولفت إلى انعقاد النسخة السادسة من مؤتمر المصريين في الخارج خلال الفترة (3 - 4) أغسطس الماضي، والذي شكّل منصة شاملة للحوار المباشر مع الجاليات وأتاح مناقشة القضايا والملفات ذات الأولوية بالنسبة لهم، مؤكدًا أن توصيات المؤتمر انعكست بصورة مباشرة على معالجة شواغل المصريين في الخارج وتوفير ما يلزم لهم من خدمات وتيسيرات.



كما استعرض المبادرات التي أطلقتها وزارة الخارجية لخدمة المصريين بالخارج وتلبية تطلعاتهم، ومن بينها تيسير التحويلات المالية عبر التطبيقات الحديثة، وإتاحة إمكانية فتح الحسابات البنكية من الخارج وتوفير وحدات سكنية وأراضٍ زراعية بمزايا خاصة، فضلاً عن المبادرات المرتبطة بالتعليم والتأمين للمصريين في الخارج، مشددًا على أن هذه الجهود تأتي اتساقًا مع توجيهات الدولة بتقديم رعاية متكاملة للمصريين في مختلف مواقعهم.



من جانبه، تحدث السفير حداد الجوهري عن الجهود والخدمات التي تقدمها وزارة الخارجية لتطوير منظومة العمل القنصلي بما يخدم مصالح المواطنين المصريين بالخارج ويلبي احتياجاتهم، وبما يضمن تيسير حصول المصريين بالخارج على الخدمات بصورة سريعة وميسرة.