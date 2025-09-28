غياب زيزو وعاشور.. قائمة الأهلي في القمة 131 أمام الزمالك

حسم الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس قائمة الفريق لمواجهة الزمالك، المقرر إقامتها مساء غد الإثنين ضمن منافسات الدوري الممتاز، في لقاء جماهيري ينتظره عشاق الكرة المصرية.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد سيحا

الدفاع: مصطفى العش – ياسر إبراهيم – محمد هاني – عمر كمال – ياسين مرعي – أحمد نبيل كوكا – أحمد رمضان بيكهام.

الوسط: أحمد رضا – مروان عطية – أليو ديانج – محمد بن رمضان – تريزيجيه – حسين الشحات – أحمد عبد القادر.

الهجوم: طاهر محمد طاهر – أشرف بن شرقي – محمد شريف – حمزة عبد الكريم