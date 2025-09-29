أول ظهور للطفل عبدالله صاحب مقطع اشتروا من بابا.. ووالده: حياتي تغيرت

أطل الطفل عبدالله، الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي بعبارته الشهيرة: “تعالوا اشتروا من بابا عشان يجبلي هدوم المدرسة”، في أول لقاء تليفزيوني له مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج “تفاصيل” على قناة صدى البلد 2.

وخلال الحلقة، روى والد عبدالله تفاصيل ما حدث قبل انتشار الفيديو، موضحًا أنه كان يمر بظروف مالية صعبة، إذ يعمل في بيع الزيت وقطع الغيار داخل محل صغير، لكنه لم يحقق أرباحًا كافية لسداد التزاماته من إيجار المحل والمنزل ومصاريف الأسرة.

وأضاف: “كنت في حالة ضيق، ولم أتمكن حتى من شراء ملابس المدرسة لأطفالي، وكان عبدالله يرى كل ذلك أمامه، ويشعر بقلقي”، مشيرًا إلى أن كلمات ابنه جاءت تلقائية تعبيرًا عن الوضع.

وتابع أن الفيديو سرعان ما لاقى انتشارًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى توافد الزبائن على المحل ومساندته، الأمر الذي رفع معنوياته وأدخل السعادة على أسرته.

وأكد الأب أنه لم يتوقع هذا التغيير الكبير، قائلًا: “الفيديو غير حياتنا، وأتمنى أن تستمر الأمور في التحسن تدريجيًا”، معربًا عن امتنانه لكل من دعمه ووقف بجانبه في محنته.