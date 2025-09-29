قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شروط الالتحاق ببرامج جامعة الأزهر..موعد انتهاء التقديم
رئيس شعبة الدواجن: تطبيق قانون بيع الفراخ المبردة خطوة لضبط الأسعار وحماية صحة المواطنين
هل تصل لـ50 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
هل مسح الوجه باليدين بعد الدعاء بدعة؟.. الإفتاء توضح
ترامب: متفائل بإمكانية التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة
حب الكائنات للنبي.. قصة استجابة التراب وانشقاق القمر لرسول الله
إبداء الرأي والمشورة الأبرز.. تعرف على اختصاصات مجلس الخدمة المدنية
أسعار العملات العربية في البنك الأهلي
طقس اليوم الإثنين .. أجواء خريفية في الصباح الباكر
تعديل مواعيد غلق المحال مع دخول الخريف.. بين ترشيد الطاقة وتغير سلوك المستهلك
مصطفى أبو الدهب: محمد شريف قادر على استعادة بريقه أمام الزمالك

محمد شريف
محمد شريف
رباب الهواري


تحدَثَ مصطفى أبو الدهب نجم النادي المصري السابق عن المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في قمة منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز والتي ستجمع الفريقين في تمام الثامنة من مساء اليوم الاثنين ، على ستاد القاهرة الدولي.

وقال مصطفى أبو الدهب في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر فضائية TeN: مباريات القمة بين الأهلي والزمالك ، دائماً ما تكون خارج التوقعات ولا يمكن التنبؤ بنتيجتها بغض النظر عن موقف كلا الفريقين في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

وأضاف: الأهلي لن يتأثر بغياب مهاجمه السلوفيني جراديشار عن مواجهة الزمالك ، بعد إصابته في المران الجماعي للفريق ، فهناك محمد شريف الذي يجيد التألق في مباريات القمة ، حتى وإن غاب عن التهديف في المباريات الماضية ، إلا أنه قادر على استعادة بريقه أمام الزمالك ، فالأهلي لم يتذوق طعم الانتصارات في القمة منذ رحيل محمد شريف إلى نادي الخليج السعودي ، قبل أن يعود مجدداً إلى القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الصيفية المنقضية.

