مصطفى أبو الدهب: محمد شريف قادر على استعادة بريقه أمام الزمالك



تحدَثَ مصطفى أبو الدهب نجم النادي المصري السابق عن المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في قمة منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز والتي ستجمع الفريقين في تمام الثامنة من مساء اليوم الاثنين ، على ستاد القاهرة الدولي.

وقال مصطفى أبو الدهب في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر فضائية TeN: مباريات القمة بين الأهلي والزمالك ، دائماً ما تكون خارج التوقعات ولا يمكن التنبؤ بنتيجتها بغض النظر عن موقف كلا الفريقين في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

وأضاف: الأهلي لن يتأثر بغياب مهاجمه السلوفيني جراديشار عن مواجهة الزمالك ، بعد إصابته في المران الجماعي للفريق ، فهناك محمد شريف الذي يجيد التألق في مباريات القمة ، حتى وإن غاب عن التهديف في المباريات الماضية ، إلا أنه قادر على استعادة بريقه أمام الزمالك ، فالأهلي لم يتذوق طعم الانتصارات في القمة منذ رحيل محمد شريف إلى نادي الخليج السعودي ، قبل أن يعود مجدداً إلى القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الصيفية المنقضية.