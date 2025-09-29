قرار ضد 3 فتيات أجانب يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمعادي

قررت جهات التحقيق، تجديد حبس 3 فتيات أجانب يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمعادى 15 يوما .

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدة لقيامهما بإدارة مسكنها وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بالقاهرة.





أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول- إقامة منتهية "، بإدارة مسكنها الكائن بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة، وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.





عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المسكن وأمكن ضبطها وبصحبتها (أحد الأشخاص، سيدتان "يحملان جنسية ذات الدولة")، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.