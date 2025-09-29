التصنيف العالمي| بيراميدز يتفوق على الأهلي بـ15 مركزا.. وترتيب متأخر للزمالك

كشف موقع “football data base” ، عن أحدث تصنيف للأندية على المستوى العالمي، والذي شهد تقدم فريق بيراميدز 118 مركزاً دفعة واحدة، بعد تتويجه مؤخرًا بكأس القارات الثلاث على حساب الأهلي السعودي.

وجاء بيراميدز، في المركز الأول إفريقيًا والـ63 عالميًا، وحل الأهلي في المركز الثاني قاريًا والـ78 عالميًا.

أما الزمالك فقد حل في المركز الـ211 عالمياً، والتاسع إفريقيًا، ورغم تقدمه 56 مركزًا لا يزال يحتل مرتبة متأخرة.

قمة “ساخنة” بين الأهلي والزمالك

في سياق آخر، يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الزمالك، اليوم الإثنين، في تمام الثامنة مساءً على استاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويستهدف الأهلي تحقيق الفوز الثالث على التوالي في بطولة الدوري، والدخول في المنافسة على الصدارة.

ويعاني الأهلي غيابات عدة قبل مواجهة الزمالك بسبب الإصابات أبرزها أحمد سيد "زيزو" وإمام عاشور، ما يضع المدرب عماد النحاس في حيرة بشأن التشكيل الأساسي في غياب اثنين من أهم أعمدة الفريق.

ويوجد الأهلي في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 12 نقطة من (3 انتصارات و3 تعادلات وهزيمة).

في المقابل، يتطلع الزمالك بقيادة مديره الفني البلجيكي يانيك فيريرا، في مصالحة جماهيره بخطف فوز ثمين من الغريم التقليدي، بعد التعادل المحبط مع الجونة بهدف لمثله في الجولة الماضية.

ويتصدر الفارس الأبيض ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة من 5 انتصارات وتعادلين وهزيمة.