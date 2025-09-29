انقلاب ميكروباص وإصابة 8 أشخاص بأكتوبر

أسفر انقلاب سيارة ميكروباص عن إصابة 8 أشخاص من الركاب أعلى الطريق فى مدينة 6 أكتوبر، وتم نقلهم إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا أعلى الطريق فى مدينة 6 أكتوبر بوقوع حادث مرورى ، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج عن الحادث، إصابة 8 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.