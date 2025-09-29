بشاي: تطبيق التوقيت الشتوي لغل المحلات يعيد الانضباط للشارع التجاري

قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار غلق المحلات التجارية سوف يساعد على إعادة الانضباط للشارع التجاري، وأيضاً سيوفر الفرصة للكثير ليقوموا بممارسة نشاطات يومية أخرى غير العمل طوال اليوم.

ويرى بشاي في تصريحات صحفية له اليوم، أنه قرار مناسب، خاصةً أن الكثير من الدول المتقدمة تتبع هذا الإجراء لتحقيق الأمان والنظام، ولتقليل الكثافة المرورية، وأيضًا لتنظيم حركة البيع والشراء في الشارع المصري.

وبدأت المحافظات يوم الجمعة الماضي تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمولات التجارية والورش والأعمال الحرفية، وذلك طبقًا للمادة السادسة من قرار وزير التنمية المحلية (رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة) رقم 456 لسنة 2020 الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات، بالتزامن مع تطبيق التوقيت الشتوي.

وأضاف بشاي أنه لا بد أن تكون هناك مواعيد للغلق لعدة أسباب، أهمها إجراء الصيانات اللازمة في الشوارع التي توجد بها تلك المحال، كما أن القرار يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على المرافق العامة.

وأكد أن القرار لن يؤثر على خفض حركة المبيعات، مستندًا في حديثه إلى تطبيق العديد من الدول حول العالم لمواعيد محددة لفتح وغلق المحال التجارية يوميًا دون أن يكون للقرار تأثير على الناحية الاقتصادية.

وأكدت وزارة التنمية المحلية أن المحلات التجارية والمولات ستعمل خلال التوقيت الشتوي يوميًا من السابعة صباحًا حتى العاشرة مساءً، مع مد العمل حتى الحادية عشرة مساءً يومي الخميس والجمعة وأيام العطلات والأعياد الرسمية.

وبدأت مواعيد العمل الشتوية رسميًا يوم الجمعة الماضي سبتمبر، حيث يتم تعديل التوقيت بما يتناسب مع التوقيت الشتوي الجديد.

أكد بشاي أن التوقيت الشتوي، تبدأ المحال التجارية والمولات في فتح أبوابها في الساعة السابعة صباحًا، على أن تغلق أبوابها في الساعة 10 مساءً.

أما في أيام العطلات الرسمية، مثل الخميس والجمعة، فيسمح بتمديد ساعات العمل حتى الساعة 11 مساءً، وذلك بما يتماشى مع التوقيت الشتوي واحتياجات المواطنين خلال هذه الفترة.

أوضح بشاي أنه بالنسبة للمطاعم والكافيهات، فسيتم تعديل ساعات العمل بحيث تبدأ من الساعة الخامسة صباحًا وتستمر حتى الساعة 12 منتصف الليل.

كما سيتم السماح بخدمة التوصيل والطلبات الخارجية طوال اليوم، لتلبية احتياجات المواطنين على مدار 24 ساعة.

أضاف أنه فيما يخص الورش والأعمال الحرفية، فقد تقرر أن تكون مواعيد العمل من الساعة 8 صباحًا حتى 6 مساءً.

ويستثنى من ذلك الورش المتواجدة على الطرق السريعة أو المرتبطة بمحطات الوقود أو تلك التي تقدم خدمات طارئة للمواطنين.

أكد أن هناك بعض الأنشطة التي ستظل تعمل وفق مواعيد استثنائية خارج أوقات الغلق. على رأس هذه الأنشطة محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران والصيدليات.

كما يتم استثناء المحال ذات الطابع الليلي، مثل محلات بيع الفاكهة والخضروات والدواجن وأسواق الجملة.

يذكر أن المحال التجارية والمولات ستظل مغلقة في الساعة 10 مساءً، باستثناء أيام العطلات الرسمية والتي يمكن أن تستمر فيها ساعات العمل حتى الساعة 11 مساءً.

ومن جهة أخرى، سيتم الالتزام بالمواعيد المحددة للمطاعم والكافيهات حيث يتم السماح لهم بالعمل حتى الساعة 12 منتصف الليل، مع استمرار خدمات التوصيل بعد هذا التوقيت.