محافظات

أسوان.. افتتاح فعاليات المؤتمر الدورى الثالث إلكترونيات القوى والطاقة المتجددة

محمد عبد الفتاح

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين بإفتتاح فعاليات المؤتمر الدورى الثالث تحت عنوان " إلكترونيات القوى والطاقة المتجددة – CPERE 2025 " والذى ينظمه معهد مهندسى الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) بالتعاون مع جامعة أسوان وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة (NREA) فى الفترة من 28 وحتى 30 سبتمبر الحالى .

وذلك بحضور الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، والدكتور محمد عبد العزيز نائب رئيس الجامعة ورئيس المؤتمر ، بالإضافة إلى نخبة من المسؤولين والخبراء والباحثين فى مجالات الطاقة بمختلف الجامعات والمعاهد والأكاديميات المصرية والأجنبية ، وفى كلمته نقل المهندس عمرو لاشين تحيات الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

وأشاد باحتضان أسوان لفعاليات هذا المؤتمر الدولى الكبير والذى يعد من أهم المنصات المتخصصة لدعم وتعزيز الإستثمار فى مجالات الطاقة المتجددة وخاصة في محافظة أسوان التى تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً للطاقة النظيفة .

كما استعرض نائب المحافظ الإنجازات الكبرى التي حققتها عاصمة الإقتصاد الإفريقى فى هذا الملف الحيوى ، بالإضافة إلى الفرص الإستثمارية الواعدة التى تزخر بها أسوان فى مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، فضلاً عن عرض المزايا التنافسية والتسهيلات التي تقدمها المحافظة لجذب المزيد من المستثمرين فى هذا القطاع سواء على المستوى المحلى أو الدولى .

المؤتمر الدورى 

وأشار إلى حرص المحافظة على دعم المبادرات الوطنية للتحول نحو تنمية الإقتصاد الأخضر تواكباً مع رؤية مصر ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 .

فيما أوضح نائب رئيس الجامعة بأن هذا المؤتمر الدولى يهدف إلى تعزيز التطور العلمى والتقني في مجالات إلكترونيات الطاقة والطاقة المتجددة، وذلك من خلال تبادل الأبحاث ووجهات النظر بين الباحثين والمهندسين والأكاديميين والمتخصصين من جميع أنحاء العالم ، بالإضافة إلى التعرف على آخر التطورات والإبتكارات في هذه المجالات الحيوية.

ولفت إلى أن فعاليات المؤتمر تشمل تنظيم العديد من الندوات العلمية والجلسات الحوارية والنقاشية ، بجانب ورش العمل التى تغطى مجموعة واسعة من المواضيع والمحاور الرئيسية المتعلقة بإلكترونيات الطاقة والطاقة المتجددة ومنها تقنيات توليد الطاقة ، وتخزين وكفاءة وجودة الطاقة ، وأنظمة النقل والتوزيع، والتوافق الكهرومغناطيسى ، علاوة على تطبيقات إنترنت الأشياء للشبكة الذكية ، وتطبيقات الإضاءة ومصابيح LED ، والنقل اللاسلكى للطاقة (WPT) .

وأيضاً تصميمات الدوائر المتكاملة لمحولات الطاقة ، وأنظمة الطاقة المتجددة والتحكم فيها ، والأنظمة الكهروضوئية ، وتصميم وتحكم Micro grid و Micro inverter ، والآلات الكهربائية وأنظمة القيادة ، ونظام الجهد العالى (HVDC) ، والنمذجة والمحاكاة والتحكم فى إلكترونيات القوى ، علاوة على التطبيقات الصناعية والتجارية والسكنية ، وإلكترونيات القوى والطاقة المتجددة فى التعليم .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

