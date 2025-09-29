"مرسيدس" تقلل البصمة البيئية لسياراتها الكهربائية

أكد مسئولون في شركة "مرسيدس - بنز" الألمانية، أن استخدام الألومنيوم المنتج من الطاقة المتجددة والمواد المعاد تدويرها، يمكن شركة صناعة السيارات الفاخرة من تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أثناء تصنيع خط إنتاجها الجديد من السيارات الكهربائية، وذلك في إطار جهود أوسع نطاقا لإزالة الكربون من عملياتها.



وذكر موقع "زون بورس" الاقتصادي المتخصص اليوم /الإثنين/ أن شركة مرسيدس تستخدم هذا الألومنيوم منخفض الكربون، المطور بالشراكة مع شركة "نورسك هيدرو" النرويجية لإنتاج المعادن، في تصميم طرازها الكهربائي الجديد "CLA".



وأشار مسئولون تنفيذيون من الشركتين إلى أن هذا التعاون يظهر مدى استعداد مصنعي المنتجات الفاخرة لدفع المزيد مقابل المواد الخام ذات البصمة البيئية الأفضل.



من جانبه، قال "غونار غوثنكي" نائب رئيس المشتريات وجودة الموردين في /مرسيدس-بنز/ إن "هناك، بالطبع، تكاليف إضافية مرتبطة باستخدام الفولاذ أو الألومنيوم منخفض الكربون بشكل خاص".. مضيفا أن "الاستدامة والمنتجات المرغوبة، مثل تلك التي ننتجها، تتضافر ببساطة".



ورفضت الشركاتان تقديم المزيد حول تفاصيل التكلفة، لكنها أشارت إلى أن طراز /CLA/ الجديد صنع بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون أقل بنسبة 40% من سابقه غير الكهربائي.



بدوره، صرح "إيفيند كاليفيك" الرئيس التنفيذي لشركة /نورسك هيدرو/ النرويجية لإنتاج الألومنيوم، بأنه على الرغم من أن إزالة الكربون من سلاسل القيمة قد تكون مكلفة، إلا أن الشراكات تتيح وسيلة لتقاسم العبء بحيث لا يقع العبء على عاتق الشركات المصنعة أو العملاء فقط.. مشيرا إلى أن ارتفاع سعر المعدن لا يثني المشترين، حتى في ظل بيئة سوق الألمنيوم الأكثر تحديا في السنوات الأخيرة، والتي اتسمت بضعف النمو الاقتصادي.



وقال "كاليفيك" "إننا نشهد طلبا متزايدا على المنتجات منخفضة الكربون".



وينتج الألمنيوم المخصص لمرسيدس، والذي تنتجه /نورسك هيدرو/ في /آردال/ المطل على الساحل النرويجي، 3 كجم فقط من ثاني أكسيد الكربون لكل كجم من الألمنيوم، مقارنة بمتوسط ​​عالمي يبلغ 7ر16 كجم، وفقا للشركتين.



ويحتوي هذا المعدن على ربع خردة الألومنيوم في تركيبه، مما يقلل بشكل أكبر من حجم المعدن الأولي المنتج في المصاهر كثيفة الاستهلاك للطاقة.



وواجهت مرسيدس سابقا انتقادات بسبب حملة إعلانية ركزت على الاستدامة، عندما كانت موضوع دعوى قضائية رفعتها عليها مجموعة بيئية في ألمانيا بسبب تأثيرها البيئي. ورفضت محكمة ألمانية الدعوى القضائية عام 2022.



يذكر أن "مرسيدس-بنز" هي علامة ألمانية عالمية للسيارات وهي شركة فرعية تابعة لشركة "دايملر" وتشتهر "مرسيدس-بنز" بالمركبات الفاخرة وعربات النقل والشاحنات والحافلات وسيارات الإسعاف. ويقع مقرها الرئيسي في مدينة /شتوتجارت/ في ولاية /بادن فورتمبيرغ/.



يشار إلى أن "نورسك هيدرو" هي شركة نرويجية عالمية تعمل في مجال الألومنيوم والطاقة المتجددة، وتتخصص في أنشطة تشمل تعدين البوكسيت، وإنتاج الألومنيوم، وإعادة تدويره، بالإضافة إلى توليد الطاقة الكهرومائية والرياح.. ويقع مقرها الرئيسي في (أوسلو) وتعد من أكبر شركات الألومنيوم في العالم، ولها عمليات في نحو 50 دولة عبر القارات المختلفة.



جدير بالذكر أن طراز "مرسيدس CLA" الجديد لعام 2026 هو سيارة سيدان فاخرة مدمجة تأتي لأول مرة كسيارة كهربائية بالكامل، معتمدة على منصة MMA الجديدة لمرسيدس. وتشمل أبرز مميزاتها شاشات عرض هايبرسكرين ضخمة، ومدى قيادة كهربائي يصل إلى 750 كم، وشحن سريع جدا، بالإضافة إلى خيار لهجين كهربائي مستقبلي. وستكون متاحة بالدفع الخلفي (CLA250+) أو الرباعي (CLA350 4Matic)، وتأتي بتصميم مستوحى من مفهوم السيارة الكهربائية.