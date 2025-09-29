الدكتور سويلم يتابع إجراءات تطوير الواجهات النيلية بالمحافظات

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعا لمتابعة إجراءات تطوير الواجهات النيلية بالمحافظات .

وتم خلال الإجتماع إستعراض عدد من نماذج المماشى التى تم إعدادها من جانب وزارة الموارد المائية والري والتى يمكن تنفيذ أى منها بالشكل الذى يضمن الحفاظ على القطاع المائى لنهر النيل وتطبيق اشتراطات تنفيذ الأعمال بالمنطقتين المحظورة والمقيدة .

وقد وجه الدكتور هانى سويلم بإستمرار متابعة قطاع تطوير وحماية نهر النيل لأى أعمال جارية أو مستقبلية يتم تنفيذها على جانبى نهر النيل لضمان الإلتزام التام بالاشتراطات والضوابط الحاكمة الوادرة بقانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية فيما يخص الأعمال التى يتم تنفيذها على جانبى النهر، مع متابعة إلتزام الأفراد والمستثمرين بعدم تنفيذ أى أعمال بالقطاع المائى للنهر .

كما وجه سيادته بدراسة أى مقترحات مقدمة من المحافظات لتنفيذ أعمال على جانبى النهر لخدمة المواطنين مع مراعاة كافة الاشتراطات والقوانين المنظمة بهذا الشأن .

مواجهة أى تعديات على مجرى النهر

وصرح الدكتور سويلم أن أى تعديات على مجرى النهر تؤثر بشكل سلبى على قدرة المجرى على إمرار التصرفات المائية المطلوبة لاستيفاء الاحتياجات المائية المختلفة، وبالتالى تقوم الوزارة بمواجهة أى تعديات على مجرى النهر بكل حسم ووأد التعديات فى مهدها .

جدير بالذكر أنه يجرى حالياً تنفيذ العديد من المشروعات لحماية وتطوير نهر النيل، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال صيانة كورنيش نيل دشنا بمحافظة قنا بطول حوالي ٣٧٠ متر، كما تم نهو أعمال حماية جوانب نهر النيل بقري (الرقبة – الطوناب – الرديسية) بمحافظة أسوان بطول يصل إلي ٤٠٠ متر، وجاري حالياً العمل علي تطوير واجهات نيل نجع حمادي ودندرة بطول ٢٦٥ متر بمحافظة قنا، وحماية جوانب نهر النيل بناحية قرية القيزان ومدينة جرجا وقرية الكولة بطول ١٩٠٠ متر بمحافظة سوهاج .