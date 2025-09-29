قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في اليوم العالمي للقلب.. فنانون رحلوا بسبب أمراض القلب
وفاة فنان الرسوم المتحركة أحمد الضوي
مباراة الأهلي والزمالك .. أستاذ شريعة يوضح حكم تأجيل الصلاة حتى انتهاء اللقاء
خطة محكمة لتأمين مباراة القمة.. والأمن يحدد محظورات دخول استاد القاهرة
مراسل القاهرة الإخبارية: الاحتلال أخلى الأطراف الشمالية في حي النصر بغزة
عمال الموانئ في إيطاليا يهددون بفرض حظر كامل على التجارة مع إسرائيل
"أزمة رقائق أيرلندا" تتسبب في هبوط حاد لصادرات إسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي
الكرملين: نراقب الإمدادات المحتملة لصواريخ توماهوك الأمريكية طويلة المدى لأوكرانيا
مقتل شخص وفقدان 12 آخرين جراء الإعصار "بوالوي" في فيتنام
فرصة للمغتربين .. خطوات الحصول على وحدة سكنية من «منصة مصر العقارية»
بينهم بوجبا وسام مرسي.. 48 رياضيا يطالبون بطرد إسرائيل من البطولات الأوروبية
حركة فتح: نتنياهو يواصل سياسة المراوغة لتحقيق مصالحه الشخصية
أخبار البلد

الدكتور سويلم يتابع إجراءات تطوير الواجهات النيلية بالمحافظات

وزير الري
وزير الري
أمل مجدى

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعا لمتابعة إجراءات تطوير الواجهات النيلية بالمحافظات .

وتم خلال الإجتماع إستعراض عدد من نماذج المماشى التى تم إعدادها من جانب وزارة الموارد المائية والري والتى يمكن تنفيذ أى منها بالشكل الذى يضمن الحفاظ على القطاع المائى لنهر النيل وتطبيق اشتراطات تنفيذ الأعمال بالمنطقتين المحظورة والمقيدة .

وقد وجه الدكتور هانى سويلم بإستمرار متابعة قطاع تطوير وحماية نهر النيل لأى أعمال جارية أو مستقبلية يتم تنفيذها على جانبى نهر النيل لضمان الإلتزام التام بالاشتراطات والضوابط الحاكمة الوادرة بقانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية فيما يخص الأعمال التى يتم تنفيذها على جانبى النهر، مع متابعة إلتزام الأفراد والمستثمرين بعدم تنفيذ أى أعمال بالقطاع المائى للنهر .

كما وجه سيادته بدراسة أى مقترحات مقدمة من المحافظات لتنفيذ أعمال على جانبى النهر لخدمة المواطنين مع مراعاة كافة الاشتراطات والقوانين المنظمة بهذا الشأن .

مواجهة أى تعديات على مجرى النهر

وصرح الدكتور سويلم أن أى تعديات على مجرى النهر تؤثر بشكل سلبى على قدرة المجرى على إمرار التصرفات المائية المطلوبة لاستيفاء الاحتياجات المائية المختلفة، وبالتالى تقوم الوزارة بمواجهة أى تعديات على مجرى النهر بكل حسم ووأد التعديات فى مهدها .

جدير بالذكر أنه يجرى حالياً تنفيذ العديد من المشروعات لحماية وتطوير نهر النيل، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال صيانة كورنيش نيل دشنا بمحافظة قنا بطول حوالي ٣٧٠ متر، كما تم نهو أعمال حماية جوانب نهر النيل بقري (الرقبة – الطوناب – الرديسية) بمحافظة أسوان بطول يصل إلي ٤٠٠ متر، وجاري حالياً العمل علي تطوير واجهات نيل نجع حمادي ودندرة بطول ٢٦٥ متر بمحافظة قنا، وحماية جوانب نهر النيل بناحية قرية القيزان ومدينة جرجا وقرية الكولة بطول ١٩٠٠ متر بمحافظة سوهاج .

وزارة الري وزير الري وزير الموارد المائية

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

ببدلة برغندى.. مي حلمي تلفت الانتباه بهذه الإطلالة

بمظهر أستون مارتن.. شاهد أغرب سيارة نيسان Z

