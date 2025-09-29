موعد مباراة الهلال وناساف في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

يحل فريق الهلال السعودي ضيفًا ثقيلًا على ناساف الأوزبكي، اليوم الإثنين، ضمن الجولة الثانية من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.



ويتصدر الأهلي السعودي ترتيب أندية منطقة الغرب برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام كل من الشارقة والهلال والوحدة، مقابل نقطة لكل من السد وشباب الأهلي والشرطة وتراكتور، في حين لا زال رصيد الغرافة والدحيل والاتحاد وناساف خاليًا من النقاط.

ويستهدف الهلال بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، مواصلة انطلاقته الثالثة في البطولة القارية بتحقيق الفوز في لقاء اليوم، بعدما تغلب على الدحيل القطري 2-1 في الجولة الماضية.

موعد مباراة الهلال وناساف والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة الهلال وناساف في الخامسة إلا ربع مساءُ بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على الملعب المركز في قرشي، وتذاع عبر قناتي بي إن سبورتس 1، والكاس 6.



في المقابل، يملك ناساف رقمًا مميزًا على أرضه، حيث لم يتعرض لأي خسارة في آخر 11 مباراة خاضها بدوري أبطال آسيا (5 انتصارات و6 تعادلات)، وحافظ على نظافة شباكه في ست مباريات منها، كما لم يستقبل أكثر من هدف واحد في أي من اللقاءات الأخرى.



ويلعب كل فريق 8 مباريات خلال مرحلة الدوري، على أن يصعد إلى دور الـ16 أفضل ثمانية أندية في كل منطقة.

وتقام مباريات الدور ثمن النهائي خلال شهر مارس المقبل، في حين تقام مباريات ربع النهائي وقبل النهائي والنهائي بنظام التجمع في السعودي خلال شهر أبريل.