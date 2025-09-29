الأهلي والزمالك في مواجهة القمة.. فارق كبير بالقيمة السوقية

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية في الثامنة من مساء اليوم إلى ستاد القاهرة الدولي، حيث يلتقي الأهلي والزمالك في قمة الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز، وسط تفوق واضح للفريق الأحمر على غريمه التقليدي في القيمة السوقية.

ووفقًا لآخر إحصائيات موقع "ترانسفير ماركت"، يحتل الأهلي صدارة الأندية المصرية من حيث القيمة السوقية بإجمالي 38 مليون يورو، مقابل 15.45 مليون يورو فقط للزمالك، الذي يأتي في المركز الثالث خلف بيراميدز صاحب المركز الثاني بقيمة 22.5 مليون يورو.

ويتصدر محمود حسن "تريزيجيه" قائمة أغلى لاعبي الأهلي بقيمة 5 ملايين يورو، يليه إمام عاشور بـ4 ملايين يورو، ثم أحمد مصطفى "زيزو" بـ3.5 مليون يورو.

وعلى الجانب الآخر، يعد البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا أغلى لاعبي الزمالك بقيمة 1.5 مليون يورو، ثم الثنائي الفلسطيني عدي الدباغ ونبيل عماد "دونجا" بقيمة 1.2 مليون يورو لكل منهما.