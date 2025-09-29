خالد طلعت يثير الجدل قبل لقاء القمة ويكشف أرقام الأهلي هذا الموسم

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت أرقام تسجيلات الأهلي في الموسم الحالي و طرح سؤلاً للجمهور قبل لقاء القمة اليوم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .



وكتب خالد طلعت :"

الاهلي في الموسم الحالي :"ماتش مودرن : سجل في مرماه حسام حسن لاعب الاهلي السابق".

وأضاف :"ماتش فاركو : سجل في مرماه محمد فخري لاعب الأهلي السابق".

وتابع :"ماتش حرس الحدود : سجل في مرماه محمد حمدي زكي لاعب الأهلي السابق".

وختم :"ماتش الزمالك : يتواجد في الفريق 3 لاعبين سابقين في الأهلي عبد الله السعيد وناصر ماهر وأحمد حمدي ، فمن منهم سيسجل في الأهلي ؟؟".

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية لمتابعة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدورى الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

يواجه فريق النادى الأهلى نظيره الزمالك مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد القاهرة الدولى، في قمة مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدورى الممتاز "دورى NILE".

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك

تذاع مباراة القمة بين الأهلى والزمالك على قنوات أون سبورتس الناقل الحصرى لمباريات الدورى الممتاز.