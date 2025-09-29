أحمد عبد الباسط يكشف عن غيابات الأهلي أمام الزمالك في الدوري

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن غيابات الأهلي عن مباراة الزمالك في لقاء القمة في الدوري المصري .

وكتب أحمد عبد الباسط عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"غيابات الأهلي عن مباراة الزمالك في الدوري:

أحمد سيد زيزو

أشرف داري

نيتس جراديشار

محمد شكري

كريم فؤاد

محمد مجدي أفشة

إمام عاشور".



تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية لمتابعة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدورى الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

يواجه فريق النادى الأهلى نظيره الزمالك مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد القاهرة الدولى، في قمة مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدورى الممتاز "دورى NILE".

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك

تذاع مباراة القمة بين الأهلى والزمالك على قنوات أون سبورتس الناقل الحصرى لمباريات الدورى الممتاز.