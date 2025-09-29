تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي في قمة الدوري

يواجه نادي الزمالك منافسه الأهلي، اليوم الإثنين، في تمام الثامنة مساءً على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.



ويستهدف الأهلي تحقيق الفوز الثالث على التوالي في بطولة الدوري، والدخول في المنافسة على الصدارة.

ويتطلع الزمالك بقيادة مديره الفني البلجيكي يانيك فيريرا، في مصالحة جماهيره بخطف فوز ثمين من الغريم التقليدي، بعد التعادل المحبط مع الجونة بهدف لمثله في الجولة الماضية.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي

حارس المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: محمود بنتايج - محمد إسماعيل - حسام عبدالمجيد - عمر جابر.

الوسط: نبيل دونجا - عبدالله السعيد - ناصر ماهر - آدم كايد - خوان بيزيرا.

الهجوم: عدي الدباغ.



ويعاني الأهلي غيابات عدة قبل مواجهة الزمالك بسبب الإصابات أبرزها أحمد سيد "زيزو" وإمام عاشور، ما يضع المدرب عماد النحاس في حيرة بشأن التشكيل الأساسي في غياب اثنين من أهم أعمدة الفريق.



ويوجد الأهلي في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 12 نقطة من (3 انتصارات و3 تعادلات وهزيمة).

ويتصدر الفارس الأبيض ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة من 5 انتصارات وتعادلين وهزيمة.