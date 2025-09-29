تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الجونة في الدوري

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن علي ماهر ، تشكيل الفريق لمواجهة الجونة في الأسبوع التاسع من بطولة الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل الفريق كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام.
خط الدفاع: كريم الدبيس - رجب نبيل - سعد سمير - محمد عادل.
خط الوسط: عمرو السولية - كريم نيدفيد - إسلام عيسى - أيمن موكا - صديق ايجولا.
خط الهجوم: فخري لاكاي.
يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:
محمد كوكو - خالد عبد الفتاح - محمد المغربي - محمد رضا - محمد صادق - إبرهيم محمد - عمر الجزار - أحمد بلحاج - مروان عثمان.