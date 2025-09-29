نكسب ونجيب التورتة.. الحضري يوجه رسالة لجماهير الأهلي قبل مباراة القمة

وجه عصام الحضري رسالة الي جماهير الاهلي قبل ساعات من لقاء القمة في بطولة الدوري الممتاز.

وكتب الحضري عبر حسابه اكس :" رسالتي إلى جمهور الاهلى العظيم احنا مش فى وقت اختلافات ولا تناحر لابد من توحيد الصفوف في هذا الوقت المهم

‏فاضل على القمه ساعات بسيطه وبعد نهاية المباراة بفوزنا ان شاء الله

‏نبقي نجيب التورته ونحتفل ".



ويواجه فريق النادى الأهلى نظيره الزمالك مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد القاهرة الدولى، في قمة مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدورى الممتاز "دورى NILE".

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك

تذاع مباراة القمة بين الأهلى والزمالك على قنوات أون سبورتس الناقل الحصرى لمباريات الدورى الممتاز.