تداول 26 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط 13 سفينة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما غادره 8 سفن، وبلغ إجمالي عدد السفن المتداول عليها بالميناء 26 سفينة.



وذكرت هيئة ميناء دمياط - في بيان - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 14188 طنا تشمل: 2188 طن أسمنت معبأ و9840 طن يوريا و788 طن كلينكر و1176 طن بودرة جبس معبأ و196 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 66123 طنا تشمل: 12968 طن فول و7478 طن حديد و12652 طن خردة و5494 طن أبلاكاش و18546 طن ذرة و696 طن خشب زان و8289 طن قمح.



وأشار البيان إلى أن حركة الصادر والوارد من الحاويات بلغت 29 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 115 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 68545 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 27 ألف طن، وبلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجا 4482 حركة.

