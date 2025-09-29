قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2025
غارة إسرائيلية تستهدف وسط بلدة النبطية بالجنوب اللبناني
خطوات تحديث بطاقات التموين 2025 وإضافة المواليد
قبل مباراة الأهلي والزمالك.. الأزهر والإفتاء: التعصب الرياضي خلق شيطاني فاجتنبوه
تسبب أزمات قلبية.. تحذيرات من ممارسات خاطئة يقع فيها الشباب| فيديو
نجم كبير نصح زيزو بعدم التواجد في ستاد القاهرة خلال قمة الأهلي والزمالك
التنظيم والإدارة: مسابقة لشغل 17 وظيفة في مصلحة الطب الشرعي
بعد سرقة السوار.. النيابة الادارية تجرى معاينة لمعمل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير
كواليس لقاء ترامب و نتنياهو.. تفاؤل أمريكي وتحفظات من حماس
ترامب: فرض رسوم جمركية 100% على الأفلام المنتجة خارج أمريكا
اتلمينا عليها وضربناها .. اعترافات أسرة سحلت طالبة الهرم أمام مدرستها
تحرك غير مسبوق| ترامب يتبنى مقترحا مباشرا لوقف إطلاق النار في غزة.. تفاصيل
محافظات

تداول 26 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
أ ش أ

استقبل ميناء دمياط 13 سفينة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما غادره 8 سفن، وبلغ إجمالي عدد السفن المتداول عليها بالميناء 26 سفينة.


وذكرت هيئة ميناء دمياط - في بيان - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 14188 طنا تشمل: 2188 طن أسمنت معبأ و9840 طن يوريا و788 طن كلينكر و1176 طن بودرة جبس معبأ و196 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 66123 طنا تشمل: 12968 طن فول و7478 طن حديد و12652 طن خردة و5494 طن أبلاكاش و18546 طن ذرة و696 طن خشب زان و8289 طن قمح.


وأشار البيان إلى أن حركة الصادر والوارد من الحاويات بلغت 29 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 115 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 68545 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 27 ألف طن، وبلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجا 4482 حركة.
 

ميناء دمياط بضائع متنوعة صومعة الحبوب والغلال

