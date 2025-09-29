أحفاد دافنشي" يعيد تقديم "الخادمتان" برؤية جديدة ضمن مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2025
غارة إسرائيلية تستهدف وسط بلدة النبطية بالجنوب اللبناني
خطوات تحديث بطاقات التموين 2025 وإضافة المواليد
قبل مباراة الأهلي والزمالك.. الأزهر والإفتاء: التعصب الرياضي خلق شيطاني فاجتنبوه
تسبب أزمات قلبية.. تحذيرات من ممارسات خاطئة يقع فيها الشباب| فيديو
نجم كبير نصح زيزو بعدم التواجد في ستاد القاهرة خلال قمة الأهلي والزمالك
التنظيم والإدارة: مسابقة لشغل 17 وظيفة في مصلحة الطب الشرعي
بعد سرقة السوار.. النيابة الادارية تجرى معاينة لمعمل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير
كواليس لقاء ترامب و نتنياهو.. تفاؤل أمريكي وتحفظات من حماس
ترامب: فرض رسوم جمركية 100% على الأفلام المنتجة خارج أمريكا
اتلمينا عليها وضربناها .. اعترافات أسرة سحلت طالبة الهرم أمام مدرستها
فن وثقافة

أ ش أ

أعادت فرقة "أحفاد دافنشي" تقديم مسرحية "الخادمتان" للكاتب الفرنسي جان جينيه، برؤية معاصرة، على خشبة مسرح الريحاني، ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة، التي تُقام حاليًا وتحمل اسم الفنانة القديرة سميحة أيوب.


وقدّم العرض المخرج محمد بهجت، ولاقي استحسانًا كبيرًا من الجمهور لما تضمنه من معالجة جديدة وجريئة للنص الأصلي، الذي كُتب عام 1947 ويدور حول خادمتين تتبادلان لعب الأدوار وتقاسُم السلطة في غياب سيدتهما الأرملة الثرية.


أما في الرؤية الحديثة التي قدّمتها الفرقة، فتتمحور المسرحية حول خادمتين محبوستين في مخزن ملابس تحت الأرض، يتعرضن لعقاب قاسٍ من قِبل مالكي القصر، الذين هم – بحسب النص الجديد – أحفاد الفنان ليوناردو دافنشي، في معالجة رمزية تستحضر قضايا السلطة، والطبقية، والهوية، في سياق فني بصري مبتكر.


ويُعد مهرجان إيزيس أحد أبرز الفعاليات المسرحية في مصر والمنطقة العربية، وتنظّمه مؤسسة "جارة القمر"، وتتولى إدارته كل من: المخرجة والممثلة عبير لطفي (رئيسة المهرجان)، الكاتبة والمخرجة عبير علي حزين، والناقدة رشا عبد المنعم (مديرتان فنيتان)، بالإضافة إلى مصطفى محمد ومنى سليمان كمديرين تنفيذيين.


ويقام المهرجان برعاية ودعم عدد كبير من الجهات، أبرزها: وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة، اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية (EUNIC)، صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، المعهد الثقافي الإيطالي، سفارة إسبانيا بالقاهرة، الهيئة العربية للمسرح، المجلس القومي للمرأة، وزارة الاتصالات، السفارة الهولندية، وكالة التعاون الإيطالي، سفارة النرويج، مؤسسة زاد، معهد ثربانتس، مؤسسة اليابان، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، دار ريشة للنشر، مؤسسة مصر الخير، مؤسسة صناع الحياة، قطاع المسرح، المجلس الأعلى للثقافة، المركز القومي للمسرح، صندوق التنمية الثقافية، الهيئة العامة لقصور الثقافة، مؤسسة وصلة للفنون، مسرح الريحاني (سوكسيه)، ومعهد جوته الألماني بالقاهرة.


ويستمر المهرجان في تقديم عروضه المتنوعة التي تعكس تجارب نسائية من مختلف أنحاء العالم، وتسعى لتسليط الضوء على قضايا المرأة من خلال المسرح والفنون الأدائية.

فرقة أحفاد دافنشي مسرحية الخادمتان لكاتب الفرنسي جان جينيه خشبة مسرح الريحاني مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة

