غيابات بالجملة في القمة 131 بين الأهلي والزمالك
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2025
غارة إسرائيلية تستهدف وسط بلدة النبطية بالجنوب اللبناني
خطوات تحديث بطاقات التموين 2025 وإضافة المواليد
قبل مباراة الأهلي والزمالك.. الأزهر والإفتاء: التعصب الرياضي خلق شيطاني فاجتنبوه
تسبب أزمات قلبية.. تحذيرات من ممارسات خاطئة يقع فيها الشباب| فيديو
نجم كبير نصح زيزو بعدم التواجد في ستاد القاهرة خلال قمة الأهلي والزمالك
التنظيم والإدارة: مسابقة لشغل 17 وظيفة في مصلحة الطب الشرعي
بعد سرقة السوار.. النيابة الادارية تجرى معاينة لمعمل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير
كواليس لقاء ترامب و نتنياهو.. تفاؤل أمريكي وتحفظات من حماس
ترامب: فرض رسوم جمركية 100% على الأفلام المنتجة خارج أمريكا
رياضة

مخاوف مقلقة بشأن المتطلبات المفروضة على نجم برشلونة

أُثيرت مخاوف بشأن سلامة لامين يامال، نجم برشلونة الشاب، والمتطلبات "المقلقة" المفروضة عليه في هذه السن المبكرة.
يُعتبر اللاعب الدولي الإسباني، البالغ من العمر 18 عامًا، أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، وقد حطم العديد من الأرقام القياسية منذ بروزه في سن الخامسة عشرة فقط.
لكن الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو) يعتقد أن العبء الملقى على عاتق يامال قد يُهدد "نموه وصحته على المدى الطويل".
ووفقًا لدراسة نشرتها فيفبرو اليوم الاثنين، شارك المهاجم في 130 مباراة مع الفريق الأول في سن الثامنة عشرة، متجاوزًا بذلك بكثير إحصائيات لاعبين شباب بارزين آخرين من الماضي.
بالمقارنة، شارك أسطورة إسبانيا أندريس إنييستا في 40 مباراة مع الفريق الأول في ذلك السن. كان زميل يامال في برشلونة، جافي، قد بلغ الستين من عمره.
قال دارين بيرجيس، رئيس شبكة الاستشارات عالية الأداء التابعة للاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين: "إنه أمرٌ مُقلقٌ بالتأكيد". وأضاف أن اللاعبين ما زالوا في طور النمو والتطور حتى سن 24 و25.
وأضاف: "إن تعريضهم لحملٍ زائد في ذلك الوقت يُعرّضهم بالتأكيد لخطر إصابة أكبر".
وأصبح يامال أصغر لاعب يُتوّج ببطولة أوروبا في سن السابعة عشرة، وكان أصغر لاعب يُسجّل في الدوري الإسباني الممتاز، وأصغر لاعب دولي في إسبانيا، وأصغر لاعب يُشارك في 100 مباراة مع برشلونة.
وفي الأسبوع الماضي، فاز بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم للعام الثاني على التوالي.

ولكن في أحدث تقريرٍ له عن مراقبة أعباء عمل اللاعبين، يُسلّط الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين، الضوء على يامال كمثالٍ على المطالب المُلقاة على عاتق لاعبي كرة القدم الحديثة، يُطالب الاتحاد بضماناتٍ أكبر طوال فترة اللعب، بما في ذلك ضمان فترات راحة للاعبين خلال فترة ما قبل الموسم.
يُشير التقرير إلى أن رياضتي كرة السلة والبيسبول توفران فترات راحة كافية بين المواسم.
ويُشير التقرير إلى أن بعض أفضل لاعبي كرة القدم الأوروبيين يحصلون على إجازة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع، وبالمقارنة، يُشير إلى أن اللاعب المتأهل لنهائي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين يحصل على إجازة لمدة 14 أسبوعًا، بينما يحصل اللاعب المتأهل لنهائي دوري البيسبول الرئيسي على إجازة لمدة 15 أسبوعًا.
ويعتقد كريس وود، لاعب الدوري الإنجليزي الممتاز، أن زيادة فترات الراحة في كرة القدم قد تُمكّن اللاعبين من الاستمرار لفترات أطول، مثل أسطورة الدوري الأمريكي للمحترفين، ليبرون جيمس، البالغ من العمر 40 عامًا.
وقال: "هذا يُظهر أن الرياضات الأخرى تحصل على فترات راحة وتوقف أطول بكثير، وهو أمر رائع للجسم، وأفضل للجانب الذهني من الرياضة. ويُظهر أيضًا أن الرياضيين يُمكنهم اللعب لفترة أطول في مسيرتهم المهنية". "إذا نظرت إلى دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، ستجد أن ليبرون جيمس يلعب حتى الأربعينيات من عمره الآن.
وواصل: "لدينا لاعبان من لاعبي كرة القدم يُمكنهما تجاوز الأربعينيات مثل كريستيانو رونالدو، لكنك ترغب في رؤية ذلك أكثر، ولا أحد يعلم ما قد يحدث مع فترة الراحة هذه في المستقبل".
هذا هو أول تقرير مراقبة صادر عن الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين منذ توسيع دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية بحلته الجديدة، وقد قدّم قسمه الأوروبي، إلى جانب الدوريات الوطنية في أوروبا، شكوى رسمية ضد الاتحاد الدولي بشأن حوكمة الهيئة الحاكمة العالمية وطريقة اتخاذ القرارات فيها.
ويشير التقرير إلى أن لاعبين مثل لوكا مودريتش وفيديريكو فالفيردي وفابيان رويز شاركوا في أكثر من 70 مباراة الموسم الماضي. ويُصنّف 55 مباراة في الموسم الواحد على أنها "حمل زائد"، بينما يُصنّف 40 إلى 54 مباراة على أنها "حمل زائد".

وقال بيرجيس: "لكي تحمي كرة القدم أثمن أصولها، أي اللاعبين، لا بد من إجراء إصلاحات، إن وضع معايير دنيا للراحة والاستعداد قبل الموسم لن يُضعف اللعبة، بل سيعززها من خلال ضمان لياقة اللاعبين وتوافرهم وقدرتهم على تقديم أفضل أداء لهم في الملعب".
واختتم: "أثبتت رياضات أخرى أن ضمان التعافي أمر ممكن. ويجب على كرة القدم أن تحذو حذوها".
كما يعتقد الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين "فيفبرو"، أنه ستكون هناك حاجة إلى بروتوكولات أكثر صرامة في المستقبل للتعامل مع الحرارة الشديدة.

لامين يامال برشلونة أفضل لاعبي كرة القدم في العالم

