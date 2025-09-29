برشلونة يمدد عقد نجم الفريق حتى عام 2029

أعلن نادي برشلونة الإسباني، تمديد مارك بيرنال، لاعب الفريق الأول، عقد حتى عام 2029.



وقال النادي في بيان: "توصل نادي برشلونة الإسباني واللاعب مارك بيرنال إلى اتفاق لتمديد عقد اللاعب حتى يونيو 2029، وتم التوقيع صباح الاثنين في مكاتب النادي بحضور رئيس برشلونة خوان لابورتا والنائب الأول للرئيس رافائيل يوستي ومدير كرة القدم ديكو".



وتعرض بيرنال للإصابة في الرباط الصليبي في قدمه اليسرى، العام الماضي، أمام رايو فاليكانو في الجولة الثالثة بالدوري الإسباني، وعاد للمشاركة هذا الموسم بعد غياب 382 يومًا وخاض معهم مواجهتين قدم خلالها تمريرة حاسمة.



ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة بفارق نقطة عن ريال مدريد الوصيف.