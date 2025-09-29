قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل الراتب الشهري عليه زكاة؟ اعرف الحالة التي يجب فيها
وزير الخارجية الأسبق: نتنياهو يفرض على ترامب بعض التعديلات في خطة غزة
بيان مشترك من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بشأن العقوبات ضد إيران
سقوط عدد من الطلاب أثناء تدافعهم للخروج من مدرستهم بأكتوبر .. ومعاقبة مسئول الإشراف
الذهب يقفز لمستويات قياسية محليا وعالميا بدعم توقعات خفض الفائدة
هل مجالس الذكر حلال؟.. أمين الإفتاء: مستحبة والملائكة يحضرونها
المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم والمولات
وزيرة الخارجية البريطانية: حصار إسرائيل لغزة "عار أخلاقي"
فيريرا يعلن عن تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي
من المجمع الاستهلاكي إلى "كاري أون".. التموين تطرح تجربة تسوق مميزة بأسعار مخفضة
عن تطبيقات المراهنات.. الأزهر للفتوى: قمار محرم وأكل لأموال الناس بالباطل
بالقوة الضاربة.. تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك بالدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد فوزه برئاسة الحزب.. محمد عباس: المرتبة الأولى هدف «حماة الوطن» بين الأحزاب المصرية

محمد عباس
محمد عباس
محمد الشعراوي   -  
عدسة صلاح مهدي

عقد حزب حماة الوطن، المؤتمر العام غير العادي، بحضور قيادات وكوادر وأعضاء وأمناء اللجان النوعية، وأمناء المحافظات لاختيار رئيس الحزب، خلفا للراحل الفريق جلال الهريدي. 

بدأت فعاليات المؤتمر العام غير العادي لحزب حماة الوطن، بتسجيل حضور أعضاء الجمعية العمومية، وعقب اكتمال النصاب القانوني بحضور الأغلبية، انطلقت الأعمال بالسلام الجمهوري.

وخلال الفعالية تم عرض فيلم وثائقي، تضمن نشأة حماة الوطن، وجهود الراحل الفريق جلال الهريدي، في تأسيسه ووضعه على الخريطة السياسية، أعقبه الوقوف دقيقة حداد ترحما على الفريق جلال الهريدي.

كما شهد المؤتمر العام غير العادي للحزب، عرض فيلم تسجيلي آخر، عن الإنجازات التي حققها حماة الوطن، منذ نشأته في 2013 على كافة المستويات السياسية، وكذلك المبادرات الاجتماعية والتثقيفية، بجميع محافظات الجمهورية.

وأسفر المؤتمر العام غير العادي لحماة الوطن، عن فوز الفريق محمد عباس حلمي، بمنصب رئيس الحزب بالتزكية، بعد اعتذار الدكتور أشرف الشيحي، نائب رئيس الحزب، عن الترشح للمنصب، من خلال استفتاء مباشر، وفقا لما تنص عليه اللائحة الداخلية للحزب في هذا الشأن.

وفي أول كلمة له أمام المؤتمر العام غير العادي، وجه الفريق محمد عباس حلمي، الشكر لأعضاء وكوادر حزب حماة الوطن، على جهودهم خلال الفترة الماضية.

وقال: لدي إمكانيات ورؤية ليكون حماة الوطن في المرتبة الأولى بين الأحزاب المصرية للتعبير عن الشعب المصري، والحصول على كافة حقوقه.

وتابع الفريق محمد عباس حلمي: لن نبدأ من أول السطر، ولكن سنستكمل ما بدأه الآخرون، مشيرا إلى أن حماة الوطن نجح في الحصول على نسبة ملائمة في مجلس الشيوخ. 

وأكد رئيس الحزب الجديد، أن حماة الوطن يطمح في أن يحصل على نسبة مميزة في مجلس النواب المقبل.

وتعهد الفريق محمد عباس حلمي أمام المؤتمر العام غير العادي، قائلا: سأبذل كل الجهد للعمل بروح الفريق لاستكمال الرؤية التي تم عليها بناء الحزب، وإعلاء مبدأ الشورى والاستماع لكافة الرؤى.

وقال الرئيس الجديد للحزب: أسعى لأكون شريكا مع كل عضو في حزب حماة الوطن من أجل بناء مصر وحمايتها.

حزب حماة الوطن المؤتمر العام غير العادي المحافظات حماة الوطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

جنازة الشيخ خلف

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

عادل إمام

حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة

فصل الشتاء

بين الشائعات والتوضيحات الرسمية.. حقيقة ما يثار حول شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق

.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

معجزة من أعماق البئر.. صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

المجني عليها والمتهمون

اتلمينا عليها وضربناها .. اعترافات أسرة سحلت طالبة الهرم أمام مدرستها

ترامب و وتنياهو

متحدثة البيت الأبيض: قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق سلام في غزة

صاروخ باليستي

الحوثيون: قصفنا بصاروخ باليستي فرط صوتي أهدافا إسرائيلية في تل أبيب

ترشيحاتنا

أوكرانيا وروسيا

ضوء أخضر أمريكي.. إعلان خطير يغير قواعد الحرب بين أوكرانيا وروسيا

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل مدير عام القوة متعددة الجنسيات بسيناء

اشتعال حريق في سيارة للخدمة السرية

تزامنا مع زيارة نتنياهو.. اشتعال حريق في سيارة للخدمة السرية أمام البيت الأبيض

بالصور

شوربة القرع الكريمية.. وصفة دافئة وصحية في يوم بارد

طريقة عمل شوربة القرع 
طريقة عمل شوربة القرع 
طريقة عمل شوربة القرع 

نيرمين الفقي تتألق بإطلالة مميزة قبل ختام مهرجان الغردقة لسينما الشباب

نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
نيرمين الفقي

علامات لا تخطئها العين..كيف تعرفين أن جسمك يعاني من نقص الحديد دون تحاليل

علامات لا تخطئها العين.. كيف تعرفين أن جسمك يعاني من نقص الحديد دون تحاليل؟
علامات لا تخطئها العين.. كيف تعرفين أن جسمك يعاني من نقص الحديد دون تحاليل؟
علامات لا تخطئها العين.. كيف تعرفين أن جسمك يعاني من نقص الحديد دون تحاليل؟

سينتيا خليفة وأحمد الفيشاوي يبدآن تصوير أولى مشاهدهما في فيلم "سفاح التجمع"

أحمد الفيشاوي وسينتيا خليفة
أحمد الفيشاوي وسينتيا خليفة
أحمد الفيشاوي وسينتيا خليفة

فيديو

المتهم

هدده بالإيذاء.. ضبط سائق تعدى على آخر في الإسكندرية

المتهمين

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

المتهم

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

المتهم

القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد