الفريق محمد عباس حلمي رئيسا جديدا لحزب "حماة الوطن" خلفا للمؤسس جلال الهريدي

أعلن المؤتمر العام لحزب حماة الوطن عن اختيار الفريق محمد عباس حلمي هاشم، وزير الطيران المدني الأسبق وقائد القوات الجوية المصرية الأسبق، رئيسا للحزب خلفا للواء جلال الهريدي مؤسس الحزب.

جاء القرار خلال اجتماع موسع عقده الحزب اليوم (الاثنين) بحضور قياداته، حيث ناقش الحضور الترتيبات النهائية لانتقال رئاسة الحزب، في خطوة تهدف إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي وتعزيز الحضور السياسي.

وكان الدكتور أشرف الشيحي، نائب رئيس حزب حماة الوطن ووزير التعليم العالي الأسبق، قد أكد أن قراره الترشح لرئاسة الحزب لم يكن بحثًا عن منصب، بل من أجل برنامج طموح كان يتمنى تحقيقه، مشيرًا إلى أنه وجد لدى الفريق محمد عباس حلمي توافقًا كبيرًا في الأفكار والرؤى ذاتها.

وأضاف «الشيحي» خلال كلمته في المؤتمر العام غير العادي للحزب لاختيار رئيس جديد، أنه آثر المصلحة العامة وتنازل عن ترشحه ودعم الفريق عباس حلمي لتولي رئاسة الحزب، مؤكداً استمرار التعاون بينهما في خدمة أهداف الحزب

معلومات عن الفريق محمد عباس حلمي

ويذكر أن الفريق محمد عباس حلمي، من مواليد 20 يناير 1961، قد تخرج في الكلية الجوية المصرية عام 1982، وتدرج في المناصب القيادية حتى تولى قيادة القوات الجوية خلفًا للفريق يونس المصري.

كما حصل على:

بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية.

ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان.

زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

الدورة العليا لكبار القادة من الأكاديمية نفسها.