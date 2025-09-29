محمد عباس حلمي: أترشح لرئاسة «حماة الوطن» بروح الفريق ورؤية موحدة

أعلن الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني الأسبق، والمرشح على مقعد رئيس حزب حماة الوطن، أن ترشحه يأتي من منطلق الإيمان بالأفكار القادرة على مساعدة الحزب وتحقيق أهدافه، مؤكدا أن الحزب يعبر عن الشعب المصري ويطرح احتياجات الوطن والمواطن في آن واحد.

جاء ذلك خلال الاجتماع المنعقد لمناقشة الترتيبات النهائية الخاصة بانتقال رئاسة حزب حماة الوطن، في خطوة تستهدف إعادة ترتيب البيت الداخلي وتعزيز الحضور السياسي للحزب على الساحة الوطنية.

وأوضح عباس حلمي في كلمته أن الحزب يطمح لتحقيق نسبة مميزة في مجلس النواب، ويعمل على تحضير كتلة مؤثرة في البرلمان القادم، مشددا على التزامه بالتواجد الدائم مع أعضاء الحزب من أجل الوصول إلى رؤية مشتركة ترضي الجميع وتستوعب مختلف الآراء.

وأضاف أن الترشح لرئاسة الحزب يستند إلى إيمان قوي بمؤسسة سياسية راسخة يمكن البناء عليها وتعظيم دورها بروح جماعية، مشيرا إلى أن كلمتنا واحدة ورؤيتنا موحدة وأنه سيبذل قصارى جهده للعمل بروح الفريق والحفاظ على القيم التي قام عليها الحزب منذ نشأته.

واختتم الفريق محمد عباس حلمي كلمته بدعوة أعضاء الحزب إلى منحه ثقتهم في تولي رئاسة الحزب، قائلا "بيكم وبالمصريين هنكون أفضل ونحمي وطنا".