المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم والمولات
وزيرة الخارجية البريطانية: حصار إسرائيل لغزة "عار أخلاقي"
فيريرا يعلن عن تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي
من المجمع الاستهلاكي إلى "كاري أون".. التموين تطرح تجربة تسوق مميزة بأسعار مخفضة
عن تطبيقات المراهنات.. الأزهر للفتوى: قمار محرم وأكل لأموال الناس بالباطل
بالقوة الضاربة.. تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك بالدوري
لقطات للاعبي الأهلي من ستاد القاهرة قبل مواجهة الزمالك| صور
بنسبة 88.3%.. حماة الوطن يعلن رسميا فوز الفريق محمد عباس حلمي
ننشر صور من غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة الزمالك بالدوري
الفريق محمد عباس حلمي رئيسا جديدا لحزب "حماة الوطن" خلفا للمؤسس جلال الهريدي
مقترح لإنشاء مجلس عربي للطب البيطري.. منصة موحدة لحماية الثروة الحيوانية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

حماة الوطن: مقاعد البرلمان ليست للبيع أو الشراء

الدكتور أحمد العطيفي
محمد الشعراوي   -  
عدسة صلاح مهدي

أكد الدكتور أحمد العطيفي الأمين العام المساعد وأمين تنظيم حزب حماة الوطن أنه استعدادا لانتخابات مجلس النواب فإن  حزب حماة الوطن هو حزب سياسي ديمقراطي يشارك قياداته الفرعية في كل قرار حيث سبق الحزب وتلقى ترشيحات المحافظات ومن ثم اعقبها الاختيار وفق المعايير الموضوع والتي على رأسها الشفافية وإعلاء الصالح العام والبعد عن الشخصنة وإعلاء اعتبار رئيسي هو مشروع النائب الذي يمثل الشعب عامة وحماة الوطن خاصة آخذا في عين الاعتبار نشاطه الحزبي والذي يتابعه الحزب.

كما هنأ العطيفي اعضاء الشيوخ متمنيا له التوفيق والسداد 

وأضاف العطيفي خلال المؤتمر العام غير العادي ليعلم الجميع أن الحزب يمارس كافة أوجه نشاطه واعماله بمنتهى الشفافية والتي هي خاضعة لكافة الجهات الرقابية وفق القانون وخاضعة للجهاز المركزي للمحاسبات،  وقولا واحدًا في دولة يرأسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاعد البرلمان ليست للبيع او الشراء. 

وتابع وليعلم القاسي والداني ان حزب حماة الوطن يمارس سياسة نظيفة  واقتباسا من كلمة الرئيس الحزب يمارس السياسة بشرف في زمن عز فيه الشرف، ورغم ما  

قيل إن قدرنا محدود وأثبتنا للجميع اننا بلا حدود 

واختتم حديثه بالقول فخورين بتعبنا وهويتنا ومبادئنا ولم نلق من الصدف شيء وما حصلنا عليه هو نتاج جهد وعمل شاق  فكل ساق سيسقى بما سقى ولا يظلم ربك احد ولكل مجتهد نصيب.  

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

جنازة الشيخ خلف

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

عادل إمام

حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة

فصل الشتاء

بين الشائعات والتوضيحات الرسمية.. حقيقة ما يثار حول شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق

.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

معجزة من أعماق البئر.. صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

المجني عليها والمتهمون

اتلمينا عليها وضربناها .. اعترافات أسرة سحلت طالبة الهرم أمام مدرستها

ترامب و وتنياهو

متحدثة البيت الأبيض: قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق سلام في غزة

صاروخ باليستي

الحوثيون: قصفنا بصاروخ باليستي فرط صوتي أهدافا إسرائيلية في تل أبيب

الحرب الروسية الاوكرانية

عماد أبو الرب: المسيّرات تعقّد المشهد وتدفع أوروبا لمزيد من الدعم لأوكرانيا

ترامب

ترامب: أنا على ثقة أن اتفاق غزة سيتم قريبا

السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق

السفير جمال بيومي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسي بالشيخ محمد بن زايد

شوربة القرع الكريمية.. وصفة دافئة وصحية في يوم بارد

نيرمين الفقي تتألق بإطلالة مميزة قبل ختام مهرجان الغردقة لسينما الشباب

علامات لا تخطئها العين..كيف تعرفين أن جسمك يعاني من نقص الحديد دون تحاليل

سينتيا خليفة وأحمد الفيشاوي يبدآن تصوير أولى مشاهدهما في فيلم "سفاح التجمع"

المتهم

هدده بالإيذاء.. ضبط سائق تعدى على آخر في الإسكندرية

المتهمين

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

المتهم

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

المتهم

القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

