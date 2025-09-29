فيلم تسجيلي يوثق مسيرة حماة الوطن في مؤتمره العام لاختيار قيادة جديدة

شهد المؤتمر العام غير العادي لحزب حماة الوطن حضوربارز لقياداته وأعضاء الهيئة العليا واللجان النوعية وأمناء المحافظات، حيث عقدت الجلسة لاختيار رئيس جديد خلفًا للمؤسس الراحل الفريق جلال الهريدي.

وخلال الفعاليات، عرض فيلم تسجيلي تناول مسيرة الحزب منذ تأسيسه وحتى الوقت الراهن، مستعرضا أبرز محطاته التاريخية ومواقفه الوطنية، فضلا عن الجهود التي بذلها في دعم الدولة ومساندة مؤسساتها خلال مختلف المراحل التي مرت بها البلاد.

وسلط الفيلم الضوء على إنجازات الحزب على المستويين السياسي والمجتمعي، مبرزا دوره في التفاعل مع القضايا الوطنية الكبرى، وتأكيد مكانته كأحد الأحزاب الفاعلة والمؤثرة في المشهد السياسي المصري.

ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر عملية تصويت لاختيار القيادة الجديدة.