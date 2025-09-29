دقيقة حداد تخليدا لذكرى مؤسس حماة الوطن في مؤتمره العام

شهد المؤتمر العام غير العادي لحزب حماة الوطن وقوف الحضور دقيقة حداد على روح مؤسس الحزب الراحل الفريق جلال الهريدي، تقديرا لدوره الوطني وإسهاماته الكبيرة في الحياة السياسية المصرية.

وقد خيمت أجواء من الصمت على القاعة الرئيسية، والتي شارك فيها قيادات الحزب وأعضاء الهيئة العليا واللجان النوعية وأمناء المحافظات.



وخلال فعاليات المؤتمر، تم عرض فيلم تسجيلي استعرض تاريخ الحزب منذ نشأته وحتى اليوم، متناول أبرز المواقف والجهود التي بذلها في دعم الدولة المصرية والتفاعل مع القضايا الوطنية، إضافة إلى دوره في مساندة مؤسسات الدولة خلال مختلف المراحل التي مرت بها البلاد.

الفيلم الوثائقي ألقى الضوء على محطات بارزة في مسيرة الحزب، سواء على المستوى السياسي أو المجتمعي، وأبرز حجم مشاركته في الملفات الوطنية، بما يعكس دوره كأحد الأحزاب الفاعلة في المشهد المصري