أشرف الشيحي: تنازلت عن رئاسة «حماة الوطن» من أجل المصلحة العامة ودعمت الفريق عباس حلمي

أكد الدكتور أشرف الشيحي، نائب رئيس حزب حماة الوطن ووزير التعليم العالي الأسبق، أن قراره الترشح لرئاسة الحزب لم يكن بحثًا عن منصب، بل من أجل برنامج طموح كان يتمنى تحقيقه، مشيرًا إلى أنه وجد لدى الفريق محمد عباس حلمي توافقًا كبيرًا في الأفكار والرؤى ذاتها.

وأضاف «الشيحي» خلال كلمته في المؤتمر العام غير العادي للحزب لاختيار رئيس جديد، أنه آثر المصلحة العامة وتنازل عن ترشحه ودعم الفريق عباس حلمي لتولي رئاسة الحزب، مؤكداً استمرار التعاون بينهما في خدمة أهداف الحزب.

وأوضح أنه لم يكن عضوًا في أي حزب سياسي إلا منذ ثلاث أو أربع سنوات عندما انضم إلى حزب حماة الوطن لاقتناعه بدوره الحقيقي في دعم الدولة، حيث شغل منصب أمين أمانة التعليم والبحث العلمي ثم نائب رئيس الحزب، لافتًا إلى أن قضايا التعليم والبحث العلمي تمثل له أولوية شخصية.

وأشار «الشيحي» إلى أنه ظل يبتعد عن المناصب التنفيذية، إلا أن المسؤولية كانت تلاحقه، فرأس جامعات عريقة وتولى حقيبة التعليم العالي، مؤكدًا أن حزب «حماة الوطن» في طليعة الأحزاب التي تدعم خطط الدولة للتنمية وبناء الإنسان، وهي القضايا التي يجد نفسه فيها.

وتابع أنه يشعر بالسعادة يوميًا لدوره في بناء الإنسان والمستقبل من خلال التعليم والبحث العلمي الذي يطور كل مناحي الحياة، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤمن بأهمية البحث العلمي.

ووجه «الشيحي» التحية للفريق جلال الهريدي، مؤكدًا أن ما قام به سيظل نقطة تاريخية تُحسب له على مر الدهر، كما توجه بالشكر إلى قيادات الحزب.