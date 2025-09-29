بنسبة 88.3%.. حماة الوطن يعلن رسميا فوز الفريق محمد عباس حلمي

أعلن حزب «حماة الوطن» عن فوز المرشح الفريق محمد عباس حلمي بنسبة 88.3% في الانتخابات الداخلية لاختيار رئيس الحزب، في إطار عملية حرة ونزيهة.

وبلغت نسبة الحضور 98% من إجمالي من دعوا للمشاركة، حيث تم التصويت بالموافقة على المرشح، بينما امتنع نحو 2.5% عن التصويت.

معلومات عن الفريق محمد عباس حلمي

ويذكر أن الفريق محمد عباس حلمي، من مواليد 20 يناير 1961، قد تخرج في الكلية الجوية المصرية عام 1982، وتدرج في المناصب القيادية حتى تولى قيادة القوات الجوية خلفًا للفريق يونس المصري.

كما حصل على:

بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية.

ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان.

زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

الدورة العليا لكبار القادة من الأكاديمية نفسها