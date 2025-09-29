المتحدثة باسم البيت الأبيض تؤكد أن ترامب يعمل بلا هوادة لوقف الحرب في غزة

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفات أن الرئيس دونالد ترامب يعمل بلا هوادة لوقف الحرب في غزة، واصفة خطة السلام المؤلفة من 21 نقطة بأنها خطة "مفصلة وشاملة".



جاء ذلك في تصريحات للصحفيين أدلت بها ليفات قبيل الاجتماع المرتقب في وقت لاحق اليوم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض.



وقالت ليفات - حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية - "كما تعلمون الرئيس (ترامب) يعمل دون كلل على هذا الجهد لوقف هذه الحرب في غزة والصراع في الشرق الأوسط، ولإطلاق سراح جميع المحتجزين"، مضيفة أن مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أرسل خطة مفصلة تتألف من 21 نقطة إلى الجانبين وأن الرئيس ترامب يتوقع أن يتفق عليها الجانبان.



ووصفت كارولين نليفات الخطة بأنها مفصلة وشاملة وتتضمن 21 نقطة، مؤكدة أن الرئيس ترامب عمل بلا هوادة على هذه الخطة وأنه يعتقد أنها خطة جيدة.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض "يعلم الرئيس أنه في نهاية المطاف عندما يكون هناك اتفاق جيد، فإن الطرفين سيشعران بشيء من عدم الرضا، لكننا بحاجة إلى إنهاء هذا الصراع، فالرئيس يرغب في أن يتوقف القتل".

