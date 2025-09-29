قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الاسكان: الرئيس السيسي حريص على تلبية احتياجات المصريين بالخارج
20 دقيقة قمة| سيطرة الزمالك والأهلي يحاول العودة للمباراة
جمال الدين: اقتصادية قناة السويس تمتلك مزايا تنافسية تُمكِّن الشركات التركية
اخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الإثنين 29-9-2025
عماد متعب: الفوز على الزمالك بداية لاستعادة ثقة جماهير الأهلي
هيئة البث الإسرائيلية: ترامب يضغط على كل الأطراف للتوصل لاتفاق في غزة
نتنياهو تحدث مع رئيس الوزراء القطري واعتذر عن الهجوم في الدوحة
وزير البترول لـ الإعلاميين | مصر على أعتاب انطلاقة جديدة في استكشاف الثروات التعدينية
مظاهرات أمام البيت الأبيض خلال اجتماع ترامب ونتنياهو
الوزراء: الخميس 9 أكتوبر إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة بدلاً من 6 أكتوبر
استثناءات قانونية مهمة| هذه العقارات لا تخضع للضريبة العقارية في مصر
رددوا شعارات ضد مصر.. القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

المتحدثة باسم البيت الأبيض تؤكد أن ترامب يعمل بلا هوادة لوقف الحرب في غزة

أ ش أ

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفات أن الرئيس دونالد ترامب يعمل بلا هوادة لوقف الحرب في غزة، واصفة خطة السلام المؤلفة من 21 نقطة بأنها خطة "مفصلة وشاملة".


جاء ذلك في تصريحات للصحفيين أدلت بها ليفات قبيل الاجتماع المرتقب في وقت لاحق اليوم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض. 


وقالت ليفات - حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية - "كما تعلمون الرئيس (ترامب) يعمل دون كلل على هذا الجهد لوقف هذه الحرب في غزة والصراع في الشرق الأوسط، ولإطلاق سراح جميع المحتجزين"، مضيفة أن مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أرسل خطة مفصلة تتألف من 21 نقطة إلى الجانبين وأن الرئيس ترامب يتوقع أن يتفق عليها الجانبان.


ووصفت كارولين نليفات الخطة بأنها مفصلة وشاملة وتتضمن 21 نقطة، مؤكدة أن الرئيس ترامب عمل بلا هوادة على هذه الخطة وأنه يعتقد أنها خطة جيدة.


وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض "يعلم الرئيس أنه في نهاية المطاف عندما يكون هناك اتفاق جيد، فإن الطرفين سيشعران بشيء من عدم الرضا، لكننا بحاجة إلى إنهاء هذا الصراع، فالرئيس يرغب في أن يتوقف القتل".
 

المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفات الرئيس دونالد ترامب الحرب في غزة خطة السلام

بالصور

17 صورة من عيد ميلاد رضوى الشربيني الـ44 تفاصيل الحفل
للأشغال الشاقة.. أسعار ومواصفات 5 شاحنات بيك-أب في مصر

الغذاء والدواء الأمريكية: أدوات الطهي قد تلوث الطعام بمادة مسرطنة

شوربة القرع الكريمية.. وصفة دافئة وصحية في يوم بارد

