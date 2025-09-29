وسام أبو علي يدعم الأهلي أمام الزمالك في لقاء القمة

شارك وسام أبو علي، مهاجم الأهلي السابق، ستوري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ودعم وسام أبو علي، النادي الأهلي في لقاء القمة أمام الزمالك ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأحرز حسام عبد المجيد هدف تقدم الزمالك في شباك الأهلي في اللقاء الذي يجمعهما الآن باستاد القاهرة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ونجح حسام عبد المجيد في إحراز هدف تقدم الزمالك في الدقيقة ٣٠ من ركلة جزاء.

و تألق محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى فى إنقاذ مرماه من أول أهداف الزمالك الذى كاد يسجله عدي الدباغ بعد هجمة مرتدة سريعة من لاعبي الزمالك بدأها خوان بيزيرا الذي مرر الكرة لعدي الدباغ الذي انفرد بالكرة ومن ثم سددها من داخل منطقة الجزاء.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية ومحمد علي بن رمضان ومحمود تريزيجيه وطاهر محمد وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: محمد شريف.