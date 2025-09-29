قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الإسكان: طرح وحدات سكنية في أكتوبر ونوفمبر للمصريين بالخارج.. فيديو
صاروخ مجهول يشعل سفينة هولندية قبالة عدن.. إصابة بحّارين وإجلاء الطاقم
أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وخطوات استخراجها من المنزل
سور تقرأ بعد صلاة العشاء.. 12 سورة تجعل حياتك نعيم وآخرتك جنة
حسام عبد المجيد يحرز هدف تقدم الزمالك في شباك الأهلي
إلحق النعش بيجري لوحده.. فيديو يثير الجدل وشيخ "افتكاسات تضر بالإسلام"
وزير الاسكان: الرئيس السيسي حريص على تلبية احتياجات المصريين بالخارج
20 دقيقة قمة| سيطرة الزمالك والأهلي يحاول العودة للمباراة
جمال الدين: اقتصادية قناة السويس تمتلك مزايا تنافسية تُمكِّن الشركات التركية
اخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الإثنين 29-9-2025
عماد متعب: الفوز على الزمالك بداية لاستعادة ثقة جماهير الأهلي
هيئة البث الإسرائيلية: ترامب يضغط على كل الأطراف للتوصل لاتفاق في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وسام أبو علي يدعم الأهلي أمام الزمالك في لقاء القمة

وسام أبو علي
وسام أبو علي
سارة عبد الله

شارك وسام أبو علي، مهاجم الأهلي السابق، ستوري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ودعم وسام أبو علي، النادي الأهلي في لقاء القمة أمام الزمالك ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأحرز حسام عبد المجيد هدف تقدم الزمالك  في شباك الأهلي في اللقاء الذي يجمعهما الآن باستاد القاهرة  ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ونجح حسام عبد المجيد في إحراز هدف تقدم الزمالك في الدقيقة ٣٠ من ركلة جزاء.

و تألق محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى فى إنقاذ مرماه من أول أهداف الزمالك الذى كاد يسجله عدي الدباغ  بعد هجمة مرتدة سريعة من لاعبي الزمالك بدأها خوان بيزيرا الذي مرر الكرة لعدي الدباغ الذي انفرد بالكرة ومن ثم سددها من داخل منطقة الجزاء.

 

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية ومحمد علي بن رمضان ومحمود تريزيجيه وطاهر محمد وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: محمد شريف.

وسام أبو علي الأهلي الزمالك لقاء القمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنازة الشيخ خلف

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

عادل إمام

حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة

المجني عليها والمتهمون

اتلمينا عليها وضربناها .. اعترافات أسرة سحلت طالبة الهرم أمام مدرستها

فصل الشتاء

بين الشائعات والتوضيحات الرسمية.. حقيقة ما يثار حول شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق

.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

معجزة من أعماق البئر.. صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

ترامب و وتنياهو

متحدثة البيت الأبيض: قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق سلام في غزة

أرشيفية

الصحة تدفع بـ34 سيارة إسعاف في مصرع وإصابة 22 شخصا بانقلاب أتوبيس بالمنيا

صاروخ باليستي

الحوثيون: قصفنا بصاروخ باليستي فرط صوتي أهدافا إسرائيلية في تل أبيب

ترشيحاتنا

الاعمال

مديرية الطرق بالإسماعيلية تنهي أعمال محور الحمادات وتستعد لافتتاحه خلال العيد القومي للمحافظة

محافظة سوهاج

إعانة شهرية وفرصة عمل.. استجابة سريعة من محافظ سوهاج لمعاناة مريض سرطان

الاعمال

الإسماعيلية تستعيد مظهرها الحضاري بحملات نظافة موسعة وصيانة الإنارة

بالصور

17 صورة من عيد ميلاد رضوى الشربيني الـ44 تشعل السوشيال ميديا

17 صورة من عيد ميلاد رضوى الشربيني الـ44 تفاصيل الحفل
17 صورة من عيد ميلاد رضوى الشربيني الـ44 تفاصيل الحفل
17 صورة من عيد ميلاد رضوى الشربيني الـ44 تفاصيل الحفل

للأشغال الشاقة.. أسعار ومواصفات 5 شاحنات بيك-أب في مصر

شاحنات البيك-أب
شاحنات البيك-أب
شاحنات البيك-أب

الغذاء والدواء الأمريكية: أدوات الطهي قد تلوث الطعام بمادة مسرطنة

الغذاء والدواء الأمريكية أدوات الطهي قد تلوث الطعام بمادة مسرطنة
الغذاء والدواء الأمريكية أدوات الطهي قد تلوث الطعام بمادة مسرطنة
الغذاء والدواء الأمريكية أدوات الطهي قد تلوث الطعام بمادة مسرطنة

شوربة القرع الكريمية.. وصفة دافئة وصحية في يوم بارد

طريقة عمل شوربة القرع 
طريقة عمل شوربة القرع 
طريقة عمل شوربة القرع 

فيديو

المتهم

هدده بالإيذاء.. ضبط سائق تعدى على آخر في الإسكندرية

المتهمين

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

المتهم

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

المتهم

القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

المزيد