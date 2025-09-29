عماد متعب: الفوز على الزمالك بداية لاستعادة ثقة جماهير الأهلي

تحدث عماد متعب، نجم النادي الأهلي السابق، عن مواجهة القمة أمام الزمالك ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن مثل هذه المباريات تمثل فرصة مثالية للفريق الأحمر من أجل العودة إلى صدارة الترتيب ومصالحة الجماهير.



وقال متعب في تصريحات تلفزيونية:"اللاعب لا يُقيَّم بما يقدمه في لحظة معينة، بل بما يحققه من إنجازات طوال مسيرته. قد تكون نجمًا في مباراة أو بطولة، لكن قيمة اللاعب الحقيقية تقاس بما حصد من بطولات وعدد المباريات والأهداف التي ساهم فيها".



وأشار إلى أن تقييم اللاعبين لا يجب أن يكون لحظيًا، مضيفًا:

"الأهلي يضم عناصر مميزة للغاية، لكن المبدأ الذي تعلمناه من المدرب مانويل جوزيه أن ما تحقق بالأمس لا يكفي، ويجب دائمًا التفكير فيما هو أكبر".



وأوضح متعب أن مواجهة الزمالك تمنح الأهلي عدة دوافع قوية، أبرزها:

الفوز على الغريم التقليدي.

العودة للمنافسة على صدارة الدوري, ومصالحة الجماهير بعد نتائج متذبذبة، وإثبات نجاح الصفقات الجديدة.



وأضاف:"أحيانًا تحتاج مباراة كبيرة لتكون نقطة انطلاق جديدة، ولا توجد مواجهة أفضل من الأهلي والزمالك لذلك. الانتصار في القمة قد يغير الأجواء داخل الفريق، ويمنح الجماهير حالة من الهدوء والرضا".



واختتم متعب تصريحاته بالتأكيد على أن الفوز في لقاء اليوم أمام الزمالك سيكون بمثابة الخطوة الأولى نحو عودة الأهلي للمنافسة بقوة على لقب الدوري هذا الموسم.