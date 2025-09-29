شاهد.. طاقم إخراج مباراة الأهلي والزمالك يتابعون استعدادت القمة رقم 131

قبل انطلاق مباراة القمة رم 131 بين الأهلي والزمالك قام المخرج الكبير محمد ابراهيم الجوهري وفريق عمل التليفزيوني المصري بوضع اللمسات النهائية على الاستعدادات الخاصة باللقاء في ملعب استاد القاهرة الدولي.





وتجري الإستعدادات من طاقم الإخراج برئاسة المخرج المتألق اسامة الهوارى على قدم وساق للخروج بالنقل التليفزيوني للقاء القمة بين الأهلي والزمالك إلي بر الامان.موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة





وتنطلق المباراة، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد الدفاع الجوي، وتُبث عبر قناة «أون سبورت».





وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية مساء اليوم الإثنين إلى استاد القاهرة الدولي حيث يحتضن القمة رقم 131 بين الأهلي والزمالك في الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026 وكالعادة تحمل المباراة طابعًا خاصًا يتجاوز مجرد حسابات النقاط، لتتحول إلى مواجهة جماهيرية وتاريخية ينتظرها الملايين داخل وخارج مصر.الأهلي يدخل اللقاء تحت قيادة مديره الفني عماد النحاس مسلحًا بقائمة تصل قيمتها التسويقية إلى حوالي 38 مليون يورو في ظل التدعيمات القوية التي أبرمها النادي خلال الميركاتو الصيفي الأخير،تعكس هذه القيمة حجم الاستثمارات الكبيرة في صفوف الفريق، وتعطي مؤشرًا على أن الأحمر يطمح للسيطرة على البطولات محليًا وقاريًا.





ويُعد النجم الدولي محمود حسن “تريزيجيه” أبرز أوراق الأهلي في القمة، حيث يتصدر قائمة الأغلى تسويقيًا داخل الفريق بقيمة 5 ملايين يورو. ويعتمد عماد النحاس عليه كعنصر فارق في الخط الأمامي، بفضل خبراته الكبيرة في الملاعب الأوروبية والمنتخب الوطني، وقدرته على صناعة الفارق في المباريات الكبرى.لكن على الجانب الآخر، يفتقد الأهلي اثنين من أهم عناصره في القمة، وهما إمام عاشور صاحب القيمة التسويقية البالغة 4.3 مليون يورو، وأحمد سيد زيزو الذي تصل قيمته إلى 3.7 مليون يورو، حيث أبعدت الإصابات الثنائي عن التواجد في مواجهة الليلة ، يمثل غيابهما تحديًا كبيرًا للجهاز الفني، نظرًا للتأثير الواضح لهما في وسط الملعب وصناعة اللعب.وأعلن الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز «دوري نايل».