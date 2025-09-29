ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالإسكندرية

تمكنت إدارة تموين برج العرب التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من ضبط أحد المحال التجارية لحيازته وعرضه للبيع سلعًا غذائية مجهولة المصدر تحتوى على ألوان صناعية ضارة بالصحة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.



وذكرت المديرية - في بيان لها اليوم - أن الحملات التي شنتها إدارة تموين برج العرب على المحال والمخابز البلدية والأسواق، أسفرت عن ضبط 28 كرتونة تحتوي كل منها على 60 كيس عصير (سائل ملون بألوان مختلفة)، بإجمالي 1680 كيسًا.



كما أسفرت الحملات عن تحرير 7 محاضر شملت مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية بالأسواق، وعدم حمل شهادات صحية، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك المخالفات للعرض على النيابة العامة.

