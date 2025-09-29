قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شهيرة تواسي عمرو أديب بعد هزيمة الزمالك: صحتك أهم من الكورة
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الثلاثاء 30-9-2025
7 أخلاق لتربية النفس عليها.. علي جمعة يكشف عنها
تعرف على مقررات الدراسة في التعليم الثانوي التكنولوجي طبقا للقانون
حبس المتهم بإضرام حريق في شقة ابن خالته بالزيتون
توت ورمسيس يستقبلان الملوك والرؤساء بـ حفل المتحف المصري الكبير
قوة دولية وإغاثة فورية.. ردود أفعال إيجابية عن اقتراح ترامب لإنهاء حرب غزة
قماشة تانية.. مهيب عبدالهادي يعلق على أداء حسين الشحات
بعد احتجاجات استمرت عدة أيام.. رئيس مدغشقر يقيل الحكومة
جمال عبدالحميد: مباراة الأهلي هي الأسوأ لنادي الزمالك من وجهة نظري
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
مباحثات بين مصر وبولندا لزيادة الحركة الجوية بين البلدين
عادل مصطفى: الفوز على الزمالك يعيد الثقة للاعبي الأهلي.. وراهنت على حسين الشحات

حمزة شعيب

 

أكد عادل مصطفى، المدرب المساعد بالجهاز الفني للنادي الأهلي، أن الفوز على الزمالك في لقاء القمة منح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة وثقة إضافية في مشوارهم ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد تفوق على الزمالك بنتيجة (2-1)، مساء الإثنين، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.

وقال مصطفى في تصريحات لقناة الأهلي: "أبارك لجماهير الأهلي هذا الانتصار، اللاعبون قدموا كل ما لديهم ولم يقصر أحد منذ أول يوم عملنا، كنا نعلم أن هذه المباراة تحمل طابعًا خاصًا بالنسبة للجماهير".

وأضاف: "السيناريو الذي عملنا عليه طوال الأسبوع تحقق إلى حد كبير، الزمالك بدأ اللقاء بقوة، لكننا عدنا وسيطرنا، ورغم عدم توفيقنا في توقيت ركلة الجزاء، نجح اللاعبون في التماسك والهدوء حتى قلبوا النتيجة".

وشدد المدرب المساعد على أن الأهم في مواجهة القمة هو استعادة اللاعبين ثقتهم بأنفسهم، موضحًا: "يجب أن نفوز بكل مبارياتنا دون النظر إلى نتائج المنافسين، والدوري ما زال طويلًا".

كما أشار إلى أن بعض الأمور البدنية أثرت على الفريق في البداية، لكنه أوضح أن اللاعبين سيدخلون تدريجيًا في الأجواء مع توالي المباريات، معتبرًا أن آخر مواجهتين كانتا بداية جيدة لذلك.

وعن عودته إلى الأهلي، قال: "شرف كبير لي أن أعود لبيتي مرة أخرى، وأشكر نادي زد على دعمهم وموافقتهم على رحيلي في وقت حرج".

واختتم حديثه بالإشادة بحسين الشحات الذي ساهم بشكل مباشر في الفوز، حيث سجل هدف التعادل وتسبب في ركلة الجزاء الثانية، مؤكدًا: "ذهبت إليه بعد إعلان التشكيل وقلت له إنه قد يكون نجم المباراة حتى وإن لم يبدأ، ودائمًا أراهن عليه لأنه لاعب كبير ويصنع الفارق".

باترول نيسمو موديل 2026
استيراد السيارات
فوائد التفاح اليومية لجسمك
11 دليل يكشف عمق مشاعر شريك حياتك
الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

