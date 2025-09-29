عادل مصطفى: الفوز على الزمالك يعيد الثقة للاعبي الأهلي.. وراهنت على حسين الشحات

أكد عادل مصطفى، المدرب المساعد بالجهاز الفني للنادي الأهلي، أن الفوز على الزمالك في لقاء القمة منح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة وثقة إضافية في مشوارهم ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد تفوق على الزمالك بنتيجة (2-1)، مساء الإثنين، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.

وقال مصطفى في تصريحات لقناة الأهلي: "أبارك لجماهير الأهلي هذا الانتصار، اللاعبون قدموا كل ما لديهم ولم يقصر أحد منذ أول يوم عملنا، كنا نعلم أن هذه المباراة تحمل طابعًا خاصًا بالنسبة للجماهير".

وأضاف: "السيناريو الذي عملنا عليه طوال الأسبوع تحقق إلى حد كبير، الزمالك بدأ اللقاء بقوة، لكننا عدنا وسيطرنا، ورغم عدم توفيقنا في توقيت ركلة الجزاء، نجح اللاعبون في التماسك والهدوء حتى قلبوا النتيجة".

وشدد المدرب المساعد على أن الأهم في مواجهة القمة هو استعادة اللاعبين ثقتهم بأنفسهم، موضحًا: "يجب أن نفوز بكل مبارياتنا دون النظر إلى نتائج المنافسين، والدوري ما زال طويلًا".

كما أشار إلى أن بعض الأمور البدنية أثرت على الفريق في البداية، لكنه أوضح أن اللاعبين سيدخلون تدريجيًا في الأجواء مع توالي المباريات، معتبرًا أن آخر مواجهتين كانتا بداية جيدة لذلك.

وعن عودته إلى الأهلي، قال: "شرف كبير لي أن أعود لبيتي مرة أخرى، وأشكر نادي زد على دعمهم وموافقتهم على رحيلي في وقت حرج".

واختتم حديثه بالإشادة بحسين الشحات الذي ساهم بشكل مباشر في الفوز، حيث سجل هدف التعادل وتسبب في ركلة الجزاء الثانية، مؤكدًا: "ذهبت إليه بعد إعلان التشكيل وقلت له إنه قد يكون نجم المباراة حتى وإن لم يبدأ، ودائمًا أراهن عليه لأنه لاعب كبير ويصنع الفارق".