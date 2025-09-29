من أسبوع كان في منطقة الهبوط.. خالد طلعت: هو دا الأهلي

علق الناقد الرياضي خالد طلعت علي فوز الأهلي علي نادي الزمالك اليوم ببطولة الدوري

وكتب طلعت من خلال حسابه الشخصي إنستجرام: "هو ده الأهلي وهو ده الزمالك

من أسبوع كان الأهلي في منطقة الهبوط والزمالك متصدر الدوري منفردا بفارق كبير

دلوقتي الزمالك فقد ١٠ نقط اكتر من الأهلي اللي فقد ٩ بس

الأهلي لعب ماتش أقل لو كسبه يعدي الزمالك ويتصدر الدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.



تألق محمد الشناوى حارس مرمى الأهلي فى إنقاذ مرماه من أول أهداف الزمالك الذى كاد يسجله عدي الدباغ بعد هجمة مرتدة سريعة من لاعبي الزمالك بدأها خوان بيزيرا الذي مرر الكرة لعدي الدباغ الذي انفرد بالكرة ومن ثم سددها من داخلو منطقة الجزاء.