اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 30-9-2025
بالقانون .. حظر تداول السلع والمنتجات المتضمنة عبارات تمييزية بالأسواق
زيارة بن زايد للقاهرة.. دفعة جديدة للعلاقات المصرية الإماراتية على المستويين السياسي والاقتصادي
بولندا وألمانيا وفرنسا تدعو الاحتلال لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية
مش مذاكر الأهلي.. وائل القباني يفتح النار على فيريرا بعد خسارة القمة
جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الزمالك في القمة 131
فضل صلاة قيام الليل وكثرة عدد الركعات فيها.. تعرف عليه
عمرو الحديدي: الأهلي استحق الفوز.. وتراجع الزمالك غير مبرر
مصير الورقة الأمريكية في لبنان بعد إعلان نعيم قاسم التمسك بسلاح حزب الله.. تفاصيل
دفن جثمان ضحية مشاجرة المرج والاستعلام عن حالة المصابين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

النقل تكشف أحدث تصوير لمشروع محطة "تحيا مصر 2" بميناء الدخيلة

حمادة خطاب

أعلنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية عن تطورات تنفيذ مشروع إنشاء محطة "تحيا مصر 2" متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة، الذي يعد من أهم مشروعات النقل البحري في مصر خلال الفترة الحالية.

يشمل المشروع إنشاء محطة حاويات عالمية على رصيف يمتد بطول 1200 متر من إجمالي طول الرصيف 100 البالغ 1680 مترًا، وبعمق 18 مترًا، وعلى مساحة تقترب من 840 ألف متر مربع. وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمحطة نحو 1.5 مليون حاوية مكافئة سنويًا، معظمها لحاويات الترانزيت، بما يعزز مكانة ميناء الدخيلة كمحور رئيسي لتجارة الحاويات في البحر المتوسط.

وانتهت بالفعل أعمال البنية التحتية للمشروع، وجارٍ تنفيذ أعمال البنية الفوقية، فيما يتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. كما سيخدم الرصيف السفن العملاقة بطول يصل إلى 400 متر وحمولة تصل إلى 24 ألف حاوية.

وكانت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية قد وقّعت عقد إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 مع التحالف العالمي (هاتشيسون – MSC)، في إطار مشروع محور السخنة – الإسكندرية اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.

الهيئة العامة لميناء الإسكندرية تحيا مصر 2 ميناء الدخيلة الترانزيت

الحادث

وفاة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بالتجمع

انهيار للسلم الداخلي

تحرك عاجل من وزارة الإسكان بشأن العقار 18 بالحي السادس بـ6 أكتوبر| تفاصيل

المجني عليها والمتهمون

اتلمينا عليها وضربناها .. اعترافات أسرة سحلت طالبة الهرم أمام مدرستها

القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا

رددوا شعارات ضد مصر.. القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا

دفن الميت

إلحق النعش بيجري لوحده.. فيديو يثير الجدل وشيخ بالأوقاف: بدع تضر بالإسلام

.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

معجزة من أعماق البئر.. صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

امام عاشور

الأهلي بمن حضر .. إمام عاشور يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي بعد الفوز على الزمالك

ترامب و وتنياهو

متحدثة البيت الأبيض: قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق سلام في غزة

الزراعة

منحة مناخية.. كيف يؤثر انخفاض درجات الحرارة على المحاصيل الزراعية؟

جولة اليوم

رئيسة المجلس القومي للمرأة تتفقد وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنصورة

رئيس جامعة المنصورة ورئيس المجلس القومي للمرأة يشهدان فعاليات ندوة "معًا بالوعي نحميها"

رئيس جامعة المنصورة ورئيس المجلس القومي للمرأة يشهدان فعاليات ندوة "معًا بالوعي نحميها"

لأول مرة.. مرسيدس مايباخ اس كلاس V12 لعام 2026

شاهد نيسان باترول نيسمو 2026 في السعودية

الصين تطلق نظاما جديدا لتنظيم تصدير السيارات الكهربائية بداية 2026

تفاحة كل يوم .. ماذا يحدث لجسمك عندما تأكلها؟

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

