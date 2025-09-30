النقل تكشف أحدث تصوير لمشروع محطة "تحيا مصر 2" بميناء الدخيلة

أعلنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية عن تطورات تنفيذ مشروع إنشاء محطة "تحيا مصر 2" متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة، الذي يعد من أهم مشروعات النقل البحري في مصر خلال الفترة الحالية.

يشمل المشروع إنشاء محطة حاويات عالمية على رصيف يمتد بطول 1200 متر من إجمالي طول الرصيف 100 البالغ 1680 مترًا، وبعمق 18 مترًا، وعلى مساحة تقترب من 840 ألف متر مربع. وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمحطة نحو 1.5 مليون حاوية مكافئة سنويًا، معظمها لحاويات الترانزيت، بما يعزز مكانة ميناء الدخيلة كمحور رئيسي لتجارة الحاويات في البحر المتوسط.

وانتهت بالفعل أعمال البنية التحتية للمشروع، وجارٍ تنفيذ أعمال البنية الفوقية، فيما يتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. كما سيخدم الرصيف السفن العملاقة بطول يصل إلى 400 متر وحمولة تصل إلى 24 ألف حاوية.

وكانت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية قد وقّعت عقد إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 مع التحالف العالمي (هاتشيسون – MSC)، في إطار مشروع محور السخنة – الإسكندرية اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.