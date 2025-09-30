قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا في العالم.. فما علاقة ترامب؟
حماس تتسلم خطة لإنهاء حرب غزة وتبدي استعدادها للنقاش| فهل ستنجح وساطة ترامب؟
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
اجتماع نادر لترامب بكل القادة العسكريين في العالم.. فما الحكاية؟
سوريا.. قوات الاحتلال تتوغل في بلدة كويا بريف درعا الغربي
رئيس الوزراء يبدأ جولة ميدانية لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة المنوفية
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
تلوث بترولي جديد يهدد الشعاب المرجانية والسواحل السياحية بالبحر الأحمر.. تحقيقات عاجلة
الاتحاد الأوروبي يرحب بخطة ترامب بشأن غزة
مرة بالحلويات والأخرى بالتهديد.. ننشر أقوال الطفل في واقعة الاعتداء عليه من نقاش بالمعصرة
سويلم يتابع موقف مجهودات الوزارة لتطوير البحيرات الشمالية وتأمين فرص العمل للصيادين
مدبولي يتفقد عددا من مشروعات محافظة المنوفية.. بعد قليل
تحقيقات وملفات

كواليس اللحظات الحرجة بمستشفى قفط التخصصي بقنا بعد انقطاع الكهرباء

صحة قنا
صحة قنا
يوسف رجب

لحظات حرجة تحبس الأنفاس عاشها المرضى والأطفال في مستشفى قفط التخصصي بقنا، بعد انقطاع الكهرباء بسبب عطل فني.

مديرية الصحة بقنا

أكدت مديرية الصحة والسكان بمحافظة قنا، أن الوضع الصحي لجميع المرضى والأطفال مستقر، وأن العطل الكهربائي بمستشفى قفط التخصصى، تم إصلاحه بشكل كامل، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الواقعة مستقبلًا.

حقيقة انقطاع التيار الكهربي بمستشفى قفط التخصصي 

جاء ذلك فى بيان صحفى صادر عن مديرية الصحة بقنا، لتوضيح الحقائق بشأن انقطاع التيار الكهربائي بمستشفى قفط التخصصى.

وقال بيان مديرية الصحة، إنه “في إطار الحرص على الشفافية وإطلاع الرأي العام على المستجدات أولًا بأول، تُعلن مديرية الصحة بقنا أنه في يوم الاثنين الموافق 29 سبتمبر 2025، تعرض المبنى الرئيسي بمستشفى قفط التخصصي لانقطاع جزئي في التيار الكهربائي، ما أثر على وحدات الرعاية المركزة والقلبية بالدور الأول، وحضانات الأطفال المبتسرين بالدور الثاني”.

إخلاء الدور الأول

وأضاف بيان الصحة أنه تم التعامل مع الموقف بشكل فوري عبر تطبيق خطة الإخلاء العاجلة وفقًا للإجراءات الطبية المعتمدة لمثل هذه الحالات، حيث جرى نقل المرضى بأمان تام دون حدوث أي تأثير سلبي على حالتهم الصحية.

وتابع: “جاءت الإجراءات على النحو التالي: نقل 3 حالات من الرعاية المركزة إلى وحدة الرعاية القلبية بالدور الرابع مع توصيلهم بأجهزة التنفس الصناعي، التعامل مع 11 طفلًا بالحضانات، حيث خرج 4 أطفال بحالة مستقرة بعد تحسن ملحوظ، ونقلت 4 حالات أخرى تحتاج إلى أكسجين إلى وحدة رعاية الأطفال، بينما نقلت 3 حالات مستقرة إلى الغرف الداخلية مع متابعة طبية دقيقة”.

وأهابت مديرية  الصحة، بالمواطنين الاطمئنان إلى جاهزية المستشفيات للتعامل مع أي طوارئ، مؤكدة التزامها الكامل بتوفير الرعاية الطبية الآمنة واللائقة للمرضى في جميع الأوقات.

قنا صحة قنا مستشفي قفط انقطاع الكهرباء

