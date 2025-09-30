قيادة وطنية.. الشعب الجمهوري يهنئ الفريق محمد عباس حلمي برئاسة "حماة وطن"

تقدّم حزب الشعب الجمهوري بخالص التهنئة إلى الفريق محمد عباس حلمي، بمناسبة اختياره رئيسًا لحزب "حماة وطن"، خلفًا للفريق الراحل جلال الهريدي، مؤسس الحزب، الذي كان له دور بارز في إثراء الحياة السياسية المصرية.

وأعرب الحزب، خلال منشور صفحته الشخصية فيس بوك عن تمنياته الصادقة للفريق عباس حلمي بالتوفيق والسداد في قيادة الحزب خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن تولّيه هذه المسؤولية يأتي في توقيت بالغ الأهمية، يتطلب تضافر الجهود بين كافة القوى الوطنية من أجل تحقيق أهداف الدولة المصرية في الوحدة والاستقرار والتنمية المستدامة.

كان حزب «حماة الوطن» أعلن عن فوز المرشح الفريق محمد عباس حلمي بنسبة 88.3% في الانتخابات الداخلية لاختيار رئيس الحزب، في إطار عملية حرة ونزيهة.

وبلغت نسبة الحضور 98% من إجمالي من دعوا للمشاركة، حيث تم التصويت بالموافقة على المرشح، بينما امتنع نحو 2.5% عن التصويت.

معلومات عن الفريق محمد عباس حلمي

يذكر أن الفريق محمد عباس حلمي، من مواليد 20 يناير 1961، قد تخرج في الكلية الجوية المصرية عام 1982، وتدرج في المناصب القيادية حتى تولى قيادة القوات الجوية خلفًا للفريق يونس المصري.

كما حصل على:

بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية.

ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان.

زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

الدورة العليا لكبار القادة من الأكاديمية نفسها.