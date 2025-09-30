قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطة ترامب لوقف الحرب في غزة.. سلام أم استسلام؟
موقف تسليم الكتب ووجبات التغذية للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد
برلماني: خطة ترامب محاولة وصاية جديدة على غزة.. ولا بديل عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة
لجميع الصفوف الآن .. رابط التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم
28 حملة تفتيش في أسبوع واحد.. صندوق مكافحة الإدمان يرصد سائقًا يتعاطى الحشيش
وكيل إقتصادية النواب يضع خطة لإنقاذ التعليم بلا أعباء.. 6 حلول للقضاء على عجز المعلمين
عبد الرازق: مجلس الشيوخ ينعقد الخميس بتشكيله الحالي في مقره بالقصر العيني
التخطيط: الاقتصاد المصري يُسجل نموًا يفوق المستهدف في 2024/2025 بنسبة 5%
الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا في العالم.. فما علاقة ترامب؟
حماس تتسلم خطة لإنهاء حرب غزة وتبدي استعدادها للنقاش| فهل ستنجح وساطة ترامب؟
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
اجتماع نادر لترامب بكل القادة العسكريين في العالم.. فما الحكاية؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
قيادة وطنية.. الشعب الجمهوري يهنئ الفريق محمد عباس حلمي برئاسة "حماة وطن"

حسن رضوان

تقدّم حزب الشعب الجمهوري بخالص التهنئة إلى الفريق محمد عباس حلمي، بمناسبة اختياره رئيسًا لحزب "حماة وطن"، خلفًا للفريق الراحل جلال الهريدي، مؤسس الحزب، الذي كان له دور بارز في إثراء الحياة السياسية المصرية.

وأعرب الحزب، خلال منشور صفحته الشخصية فيس بوك عن تمنياته الصادقة للفريق عباس حلمي بالتوفيق والسداد في قيادة الحزب خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن تولّيه هذه المسؤولية يأتي في توقيت بالغ الأهمية، يتطلب تضافر الجهود بين كافة القوى الوطنية من أجل تحقيق أهداف الدولة المصرية في الوحدة والاستقرار والتنمية المستدامة.

كان حزب «حماة الوطن»  أعلن عن فوز المرشح الفريق محمد عباس حلمي بنسبة 88.3% في الانتخابات الداخلية لاختيار رئيس الحزب، في إطار عملية حرة ونزيهة.

وبلغت نسبة الحضور 98% من إجمالي من دعوا للمشاركة، حيث تم التصويت بالموافقة على المرشح، بينما امتنع نحو 2.5% عن التصويت.

معلومات عن الفريق محمد عباس حلمي

يذكر أن الفريق محمد عباس حلمي، من مواليد 20 يناير 1961، قد تخرج في الكلية الجوية المصرية عام 1982، وتدرج في المناصب القيادية حتى تولى قيادة القوات الجوية خلفًا للفريق يونس المصري.

كما حصل على:

بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية.

ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان.

زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

الدورة العليا لكبار القادة من الأكاديمية نفسها.

