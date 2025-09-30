هل نسيان التسبيح أو تكبيرة الانتقال في الصلاة يبطلها.. الإفتاء توضح

كشف الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن الحكم الشرعي المتعلق بنسيان التسبيح في الصلاة، وذلك ردًا على سؤال وجه من إحدى المتابعات تُدعى نورهان.

حيث سألت عن مدى وجوب سجود السهو في حالة نسيان قول "سبحان ربّي الأعلى" خلال السجود.

وأكد أمين الفتوى ، خلال لقاء تلفزيوني ، أن ترك التسبيحة في السجود أو غيرها من الأذكار لا يؤثر على صحة الصلاة، فالصلاة تبقى صحيحة حتى لو لم يُردَّد الذكر في الركوع أو السجود أو بين السجدتين، لكن الأفضل والأكمل أن يعوض ذلك بسجود السهو إذا تذكّر المصلي الأمر بعد انتهاء الركن مباشرة.

وأضاف الشيخ عويضة ، أن نسيان أي ذكر في الصلاة لا يُبطلها، بل يظل الحكم هو الصحة الكاملة لها، إلا أنه يُنصح بأداء سجود السهو ليكون تعويضًا عن هذا النقص في الذكر الذي لم يؤدَّ، سواء أكان في الركوع أو السجود أو حتى الجلسة بين السجدتين.

وأشار أمين الفتوى إلى أن تكبيرة الإحرام في بداية الصلاة "الله أكبر" تُعد ركنًا أساسيًا لا تصح الصلاة بدونها على الإطلاق، فهي واجبة الوجود عند افتتاح الصلاة.

أما التكبيرات الأخرى المعروفة بتكبيرات الانتقال، التي يقولها المصلّي عند الانتقال من وضع إلى آخر مثل القيام أو السجود أو الركوع، فهي من السنن وليست من الأركان، وبالتالي فإن نسيانها لا يوجب على المصلي سجود السهو ولا يؤثر على صحة الصلاة.

وبذلك، أوضحت دار الإفتاء أن الأصل في الصلاة أنها قائمة وصحيحة، حتى مع غياب بعض الأذكار أو التسبيحات، لكن يُستحب للمصلي أن يعوّض ذلك بأداء سجود السهو حرصًا على تمام الخشوع وصحة العبادة بأكمل وجه.