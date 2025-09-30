الضرائب: ملتزمون بتطوير البنية التكنولوجية لدعم المصلحة في رحلتها الرقمية

قالت مصلحة الضرائب المصرية، إن ورشة العمل التي عُقدت خلال الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر 2025، والتي نظمتها شركتى إي فينانس وإي تاكس تحت عنوان "مناقشات موسعة حول حلول البيانات الذكية في ظل الميكنة الشاملة، وأهميتها في دعم التحول الرقمي للمنظومة الضريبية" للمختصين في التحول الرقمي للمصلحة، تأتي في إطار الحرص على استكمال مسيرة التحول الرقمي للنظام الضريبي، بما يواكب استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والحوكمة.

وأوضحت المصلحة ، أن شركتي إي فينانس وإي تاكس، يقومان بدور محوري في تحديث وتطوير البنية الرقمية للمنظومة الضريبية، بما يسهم في تقديم خدمات أكثر سهولة وكفاءة للممولين.

ومن جانبه، أكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة إي فينانس للاستثمارات المالية والرقمية ، أن التعاون مع مصلحة الضرائب المصرية يعكس التزام الشركة بدعم الدولة في استراتيجيتها الرقمية، موضحًا «إننا نعمل على تطوير البنية التحتية التكنولوجية وتوفير أحدث الحلول الرقمية التي تضمن كفاءة وفاعلية المنظومة الضريبية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على الممولين، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة».

وأضاف أن «هذه الورشة تُعد الثالثة التي يتم تنظيمها بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، وفي كل مرة نحتفل معًا بالنجاح المشترك الذي يتحقق في مختلف مشروعات المنظومة الضريبية، وهو ما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين».

كما أعرب خالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إي تاكس، عن فخره بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية قائلاً «إن دورنا الوطني يتمثل في دعم المصلحة والمساهمة في بناء منظومة ضريبية رقمية متكاملة، سهلة وشفافة، مضيفًا أننا نلتزم بتقديم أحدث الحلول التكنولوجية، وتعزيز أمن البيانات، وتطوير المنصات الإلكترونية الضريبية لتلبية احتياجات الممولين، وتحقيق أهداف الدولة في التحول الرقمي».

وقدمت الورشة رؤية شركة إي فينانس واى تاكس لاستراتيجية التحول الرقمي لمصلحة الضرائب المصرية خلال الفترات السابقة والمستقبلية، كما تم استعراض مشروع الهوية الرقمية الموحدة لمنصات المصلحة، وتحليل البيانات واستخدامات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة الخدمات، بالإضافة إلى مناقشة الخدمات المتخصصة والنماذج التشغيلية، إلى جانب تطبيقات الحوسبة السحابية التي تساهم في رفع مستوى الأداء وتوفير بيئة عمل آمنة ومرنة. كما استعرضت الورشة أهم محطات التحول الرقمي لمصلحة الضرائب المصرية، مبرزة النجاحات التي تحققت في بناء منظومة إلكترونية متكاملة تدعم الممولين، وتساهم في تحقيق مبادئ الشفافية والحوكمة، وتسهل الإجراءات الضريبية بما يتماشى مع رؤية مصر للتحول الرقمي.

وخلال الورشة، قدّم ممثلو شركتي إي فينانس وإي تاكس عرضًا تفصيليًا حول أحدث الحلول التكنولوجية الخاصة بمنصة SAP BW/4HANA باعتبارها الجيل الأحدث من حلول البيانات الذكية، موضحين أنها تُمكّن من إدارة متكاملة للبيانات من مختلف المصادر مع ضمان الدقة والاتساق، إلى جانب فصل التحليلات المتقدمة عن أنظمة التشغيل اليومية بما يقلل الأعباء التشغيلية ويرفع كفاءة الأداء، فضلًا عن توفير بيئة آمنة لحماية البيانات وتطبيق معايير صارمة للخصوصية والرقابة، مع إتاحة تقارير مرنة وتحليلات متطورة تدعم سرعة اتخاذ القرار وتعزز من كفاءة الإدارة الضريبية.

وأوضح المشاركون من فرق العمل بشركتي إي فينانس وإي تاكس، خلال العروض الفنية، أن نظام SAP BW/4HANA يساهم في رفع كفاءة العمل داخل مصلحة الضرائب المصرية من خلال قدرته على تحليل البيانات مباشرة من الذاكرة بسرعة ودقة، وهو ما يقلل من زمن الاستجابة ويدعم اتخاذ القرارات في الوقت المناسب، كما يتيح دمج البيانات من مصادر متنوعة سواء من أنظمة SAP أو غيرها، بما يوفر رؤية شاملة وموحدة، ويعزز القدرة على إصدار تقارير متقدمة وقابلة للتخصيص بما يخدم مختلف الإدارات الضريبية.

وأضافوا أن البيئة الآمنة التي يوفرها النظام، والمبنية على أدوار المستخدمين وآليات التشفير والرقابة المستمرة، تمثل ركيزة أساسية لحماية البيانات وتعزيز الثقة في المنظومة الرقمية، مشددين على أن ما تم عرضه من تجارب وحلول يعكس التزام مصلحة الضرائب وشركائها التكنولوجيين باستكمال مسيرة التطوير والميكنة الشاملة، في إطار التوجيهات المستمرة لوزارة المالية نحو تعزيز التحول الرقمي والاعتماد على أحدث النظم العالمية.

ومن الجدير بالذكر أنه قد شارك في ورشة العمل المهندس ياسر تيمور مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب ورئيس المشروعات، ومن جانب شركة إيفينانس كل من: مصطفى عامر رئيس القطاع التجاري بالشركة، ومحمد إبراهيم رئيس قطاع العمليات، وخالد سيف مدير المشروعات، وجمال ثابت - رئيس قسم الأمن السيبراني، ومينا هاني - استشاري اول مستودعات البيانات بقطاع sap. وإسلام الجمل نائب رئيس قطاع التسويق و العلاقات المؤسسية ، وكريم قطامش مدير المبيعات.

وقد قام إسلام الجمل بتنظيم الورشة باحترافية عالية، عكست مستوى متميزًا من التخطيط والدقة، وأسهمت في إنجاح الفعالية وخروجها بصورة مشرفة.

كما شارك من شركة إيتاكس كل من: طارق الكيكي الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات، وفؤاد الوكيل رئيس القطاع التجاري .