لتحديد جلسة محاكمته.. الاستئناف تتسلم ملف قضية اللاعب رمضان صبحى

تسلمت محكمة الاستئناف، ملف قضية اللاعب رمضان صبحى بتهمة التزوير فى أداء الامتحانات داخل أحد معاهد السياحة والفنادق، لتحديد جلسة لنظر أولى جلسات محاكمة رمضان صبحي ومتهمين آخرين.



وأحالت نيابة جنوب الجيزة الكلية، فى وقت سابق رمضان صبحى، لاعب نادى بيراميدز، و3 متهمين آخرين، للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بتهمة التزوير داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.

وقررت النيابة إخلاء سبيل رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، بكفالة مالية 100 ألف جنيه، في اتهامه بالتزوير.

ضبط شخص يؤدى الامتحان بدلًا من رمضان صبحي

تعود الواقعة إلى شهر مايو الماضى، حيث تم ضبط شخص يؤدي الامتحان بدلا من رمضان صبحى، لاعب نادي بيراميدز، داخل معهد للسياحة والفنادق بأبو النمرس.

وخلال الاستماع لأقوال المتهم، اعترف بأنه حصل على مقابل مادي من اللاعب مقابل دخوله اللجنة وأداء الامتحان نيابة عنه.

وقال مقدم البلاغ، إنه تم اكتشاف محاولة الطالب أداء الامتحان بدلا من اللاعب خلال مراجعة تحقيق الشخصية، ما دفع الإدارة للتحفظ عليه، وتحرير محضر بالواقعة.