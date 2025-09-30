قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متحدث فتح: لا نقبل استبعاد السلطة عن غزة أو القدس والخطة الأمريكية تختبر بالأفعال لا التصريحات
ماذا يحدث عند السلام على الميت أمام قبره؟.. الإفتاء: 5 أمور عجيبة
وضع مقابر بورسعيد تحت الحراسة
بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تجميل كورنيش شبين الكوم ويفتتح الممشى السياحي
رئيس الوزراء: عملنا خلال الفترة الماضية على تنفيذ بنية أساسية كبيرة جدا
رقم مفاجئ.. ما الدول التي اختارت محمد صلاح لجائزة الكرة الذهبية 2025؟
موعد مباراة الزمالك القادمة في مونديال اليد بعد الفوز على الشارقة
نشر تجربة مصر في الدين الوسطي والخطاب المعتدل بدول العالم
بالألعاب النارية.. محاولة فاشلة من جماهير جالاتا سراي لإزعاج نجوم ليفربول
رئيس شبكة آغاخان الدولية للتنمية في زيارة لحديقة الأزهر.. تفاصيل مهمة
إعلام أمريكي: ترامب تراجع عن تفاهمات مع الدول العربية بعد تنسيق مع نتنياهو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح يتصدر الصورة الرسمية لـ ليفربول قبل مواجهة جالاتا سراي

فريق ليفربول
فريق ليفربول
حمزة شعيب

كشف نادي ليفربول عبر حسابه الرسمي عن الصورة الجماعية للفريق في الموسم الحالي 2025-2026، وذلك قبل ساعات من المواجهة المرتقبة أمام جالاتا سراي التركي، المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "رامس بارك" ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وظهر في الصورة الرسمية نجم الفريق المصري محمد صلاح إلى جانب زملائه، بالإضافة إلى المنضم حديثًا، الإيطالي فيديريكو كييزا، الذي أُدرج في قائمة الفريق المشاركة بالبطولة القارية.

يدخل محمد صلاح المباراة بطموح كبير لمواصلة أرقامه المميزة، حيث يحتاج لهدفين فقط ليصل إلى 250 هدفًا بقميص ليفربول في مختلف البطولات منذ انضمامه إلى النادي عام 2017. 

ويحتل صلاح حاليًا المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين للريدز برصيد 248 هدفًا، خلف كل من روجر هانت (286 هدفًا) وإيان راش المتصدر بـ346 هدفًا.

أرقام أوروبية بارزة لمحمد صلاح

يستعد صلاح للظهور رقم 75 بقميص ليفربول في دوري أبطال أوروبا، ليقترب من معادلة رقم أسطورة النادي جيمي كاراجر (80 مباراة).

على صعيد المسابقة الأوروبية، قد يسجل النجم المصري مباراته الـ100 في دوري الأبطال بمسيرته مع مختلف الأندية، وهو رقم يعادل ما حققه الحارس الهولندي السابق إدوين فان دير سار.

صلاح يمتلك 52 هدفًا في دوري الأبطال (48 في الأدوار الرئيسية و4 في التصفيات)، ليحتل المركز العاشر في قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة متفوقًا على تييري هنري، ويقترب من رقم توماس مولر (57 هدفًا).

بهذا، يدخل "الملك المصري" مواجهة الليلة أمام جالاتا سراي وسط ترقب جماهيري كبير لاحتمالية كتابة فصل جديد في مسيرته المليئة بالإنجازات مع ليفربول.

محمد صلاح ليفربول جالطة سراي جالاتا سراي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

صورة أرشيفية

مصر في أمان والسودان تحت الإنذار الأحمر.. تصريحات ترامب تعيد سد النهضة إلى قلب العاصفة

صورة أرشيفية

ظهور فيروس HFMD في مدرسة بالمريوطية وإغلاق فصلا كاملا حتى الأحد القادم

سعر الذهب

قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025

التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

لجميع الصفوف الآن .. رابط التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

صورة أرشيفية

بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

ترشيحاتنا

جامعة العريش

"بحوث الصحراء" يشارك في ندوة علمية بجامعة العريش حول الزراعة العضوية والمخصبات الحيوية

وزارة الزراعة

"الزراعة": دعوات الامتناع عن إطعام الكلاب الضالة سلوك مخالف للشرع والقانون

وظائف

وظائف خالية بالإمارات .. قدم الآن

بالصور

4 أمراض خطيرة تصيب جهازك التناسلي | ماتعرفش عنها حاجة

أمراض تناسلية
أمراض تناسلية
أمراض تناسلية

عشبة غير متوقعة تعالج أمراض المخ والأعصاب والاكتئاب

الأمراض النفسية
الأمراض النفسية
الأمراض النفسية

تحذير للنساء والرجال.. 7 أعراض تكشف عن مرض جنـــ.سي خطير| تفاصيل

أمراض تهدد الرجال والنساء
أمراض تهدد الرجال والنساء
أمراض تهدد الرجال والنساء

بعد اختراقها.. الحكومة الأمريكية تتدخل لإنقاذ جاجوار

جاجوار
جاجوار
جاجوار

فيديو

3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

الزواج لا عمر له.. 3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

المزيد