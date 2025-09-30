محمد صلاح يتصدر الصورة الرسمية لـ ليفربول قبل مواجهة جالاتا سراي

كشف نادي ليفربول عبر حسابه الرسمي عن الصورة الجماعية للفريق في الموسم الحالي 2025-2026، وذلك قبل ساعات من المواجهة المرتقبة أمام جالاتا سراي التركي، المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "رامس بارك" ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وظهر في الصورة الرسمية نجم الفريق المصري محمد صلاح إلى جانب زملائه، بالإضافة إلى المنضم حديثًا، الإيطالي فيديريكو كييزا، الذي أُدرج في قائمة الفريق المشاركة بالبطولة القارية.

يدخل محمد صلاح المباراة بطموح كبير لمواصلة أرقامه المميزة، حيث يحتاج لهدفين فقط ليصل إلى 250 هدفًا بقميص ليفربول في مختلف البطولات منذ انضمامه إلى النادي عام 2017.

ويحتل صلاح حاليًا المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين للريدز برصيد 248 هدفًا، خلف كل من روجر هانت (286 هدفًا) وإيان راش المتصدر بـ346 هدفًا.

أرقام أوروبية بارزة لمحمد صلاح

يستعد صلاح للظهور رقم 75 بقميص ليفربول في دوري أبطال أوروبا، ليقترب من معادلة رقم أسطورة النادي جيمي كاراجر (80 مباراة).

على صعيد المسابقة الأوروبية، قد يسجل النجم المصري مباراته الـ100 في دوري الأبطال بمسيرته مع مختلف الأندية، وهو رقم يعادل ما حققه الحارس الهولندي السابق إدوين فان دير سار.

صلاح يمتلك 52 هدفًا في دوري الأبطال (48 في الأدوار الرئيسية و4 في التصفيات)، ليحتل المركز العاشر في قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة متفوقًا على تييري هنري، ويقترب من رقم توماس مولر (57 هدفًا).

بهذا، يدخل "الملك المصري" مواجهة الليلة أمام جالاتا سراي وسط ترقب جماهيري كبير لاحتمالية كتابة فصل جديد في مسيرته المليئة بالإنجازات مع ليفربول.