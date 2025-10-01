قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة النقل تناشد قائدي المركبات بعدم استخدام حارة الأتوبيس الترددي | صور
«الكازينوهات الرقمية» | مَيْسر جديد مُنتشر بين الشباب .. احذر منه
مع دخول الخريف .. كيف تُعزّز مناعتك ضد نزلات البرد والأنفلونزا؟ | نصائح الخبراء
تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء .. كم يصل سعر الكيلو؟
احتجاجات المغرب .. جيل زد يقتحم الأحياء الشعبية بالعاصمة الرباط
أحمد الكاس: جمهور الزمالك يستحق المكسب.. ودكة البدلاء «كلمة السر»
أسباب الخشوع في الصلاة.. البحوث الإسلامية تكشف عن 6 أمور
وداعًا للنظارات.. قطرات عيون مُبتكرة تُعالج ضعف البصر مع التقدّم في العمر |تفاصيل
أحمد عادل: الأهلي استحق القمة .. والزمالك لم يعد مرعبًا | فيديو
«الغندور»: أزمة لائحة تمنع كريم التهامي من الترشح في انتخابات الأهلي
5180 جنيهًا .. ماذا حدث في سعر الذهب بمصر
افتتاح دور الانعقاد السادس لمجلس النواب اليوم .. ماذا سيحدث؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محلل سياسي: إسرائيل أصبحت ولاية أمريكية والشعب الأمريكي غاضب من دعم واشنطن للقنابل الموجهة لغزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

قال الدكتور مالك شرقاوي، المحلل السياسي المتخصص في الشأن الأمريكي، إن إسرائيل باتت تُعامل داخل الولايات المتحدة كـ"ولاية أمريكية صغيرة" ذات نفوذ سياسي واسع، مشيرًا إلى أن تأثيرها يمتد من المجالس المحلية إلى أروقة الكونغرس ومراكز صنع القرار في البيت الأبيض.

وأوضح شرقاوي، خلال مداخلة في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن النفوذ الإسرائيلي في واشنطن واضح وقوي، لكن في المقابل، يواجه تصاعدًا في موجات الغضب داخل الشارع الأمريكي، خاصة في الجامعات والأوساط الشبابية، بسبب استخدام أموال دافعي الضرائب الأمريكيين في تمويل القنابل والصواريخ الموجهة نحو قطاع غزة.

وأكد أن هذا الغضب الشعبي يُلاحق جنود الاحتلال في المحافل الأمريكية، ويكشف الوجه الحقيقي للاعتداءات الإسرائيلية، معتبرًا أن استمرار دعم واشنطن لتلك السياسات يجعلها "شريكة في جرائم ضد الإنسانية"، على حد وصفه، مشددًا على أن هذا الضغط الشعبي قد يتحول في المستقبل إلى عامل مؤثر في تغيير السياسات الأمريكية تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

إسرائيل الولايات المتحدة البيت الأبيض الكونغرس واشنطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ظهور فيروس HFMD في مدرسة بالمريوطية وإغلاق فصل كامل حتى الأحد القادم

صورة أرشيفية

بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب

صورة أرشيفية

تعليم الجيزة : عدد المصابين بفيروس HFMD بمدرسة المريوطية 4 حالات فقط

وزير الصحة

بيان عاجل من الصحة والتعليم بشأن مرض اليد والقدم والفم وحقيقة إغلاق المدارس

دونالد ترامب

ترامب يهدد بتدخل الجيش الأمريكي مباشرة في الشرق الأوسط

وزير التربية والتعليم

بعد ظهور حالات HFMD| التعليم والصحة للإهالي: الفيروس خفيف لا داعي للقلق

سعر الذهب

زيادة جديدة في سعر الذهب مساء اليوم الثلاثاء 30-9-2025

المدارس

ظهر في المدارس.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

ترشيحاتنا

عودة المياه

عودة المياه تدريجياً لمنطقة عرب المدابغ

سعر الجنيه الذهب

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 30-9-2025

رشا عبد العال

الضرائب: تطبيق منظومة ميكنة إجراءات العمل الجديدة SAP في هذه المناطق..غدا

بالصور

مع دخول الخريف .. كيف تُعزّز مناعتك ضد نزلات البرد والأنفلونزا؟ | نصائح الخبراء

نصائح الخبراء لتعزيز المناعة في الخريف
نصائح الخبراء لتعزيز المناعة في الخريف
نصائح الخبراء لتعزيز المناعة في الخريف

وداعًا للنظارات.. قطرات عيون مُبتكرة تُعالج ضعف البصر مع التقدّم في العمر |تفاصيل

قطرات عيون بديلة للنظارات
قطرات عيون بديلة للنظارات
قطرات عيون بديلة للنظارات

شرائط تبييض الأسنان .. طريقة آمنة لابتسامة ناصعة البياض ولكن بحذر

كيفية استخدام شرائط تبييض الأسنان بشكل صحيح
كيفية استخدام شرائط تبييض الأسنان بشكل صحيح
كيفية استخدام شرائط تبييض الأسنان بشكل صحيح

خل التفاح وسر خسارة الوزن .. دراسة تكشف الفوائد المذهلة | لن تتوقعها

فوائد خل التفاح في خسارة الوزن
فوائد خل التفاح في خسارة الوزن
فوائد خل التفاح في خسارة الوزن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

المزيد