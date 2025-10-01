محلل سياسي: إسرائيل أصبحت ولاية أمريكية والشعب الأمريكي غاضب من دعم واشنطن للقنابل الموجهة لغزة

قال الدكتور مالك شرقاوي، المحلل السياسي المتخصص في الشأن الأمريكي، إن إسرائيل باتت تُعامل داخل الولايات المتحدة كـ"ولاية أمريكية صغيرة" ذات نفوذ سياسي واسع، مشيرًا إلى أن تأثيرها يمتد من المجالس المحلية إلى أروقة الكونغرس ومراكز صنع القرار في البيت الأبيض.

وأوضح شرقاوي، خلال مداخلة في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن النفوذ الإسرائيلي في واشنطن واضح وقوي، لكن في المقابل، يواجه تصاعدًا في موجات الغضب داخل الشارع الأمريكي، خاصة في الجامعات والأوساط الشبابية، بسبب استخدام أموال دافعي الضرائب الأمريكيين في تمويل القنابل والصواريخ الموجهة نحو قطاع غزة.

وأكد أن هذا الغضب الشعبي يُلاحق جنود الاحتلال في المحافل الأمريكية، ويكشف الوجه الحقيقي للاعتداءات الإسرائيلية، معتبرًا أن استمرار دعم واشنطن لتلك السياسات يجعلها "شريكة في جرائم ضد الإنسانية"، على حد وصفه، مشددًا على أن هذا الضغط الشعبي قد يتحول في المستقبل إلى عامل مؤثر في تغيير السياسات الأمريكية تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.