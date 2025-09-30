قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: نسعى لتسوية أوضاع الشرق الأوسط لتجنب تدخل الجيش الأمريكي
أحمد موسى: رئيس الوزراء اطمأن على مستوى التعليم بعد زيارته المفاجئة لمدرسة فاطمة الزهراء بالمنوفية
من جذور إلى صخور.. كيف غيّرت غابة "القاهرة" الغلاف الجوي للأرض؟
ضربته بحجر على رأسه.. التفاصيل الكاملة لمقتل مسن على يد بائعة مناديل
نتنياهو المستفيد الأكبر .. أحمد موسى يكشف مفاجآت صادمة عن خطة ترامب لغزة
أحمد موسى: حماس أمام قرار وطني حاسم بشأن خطة ترامب
الحكمة من تحريك الأصبع في التشهد .. تعرف عليها
رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: ورقة ترامب لا يوجد بها أي توجه نحو الدولة الفلسطينية
بعد ظهور حالات HFMD|مدرسة المريوطية: الفيروس ضعيف وسنعوض الطلاب عن فترة الإغلاق
وزير الخارجية الإسرائيلي: أي تعديل على خطة ترامب يعني رفضها
البديل كارثي.. أحمد موسى: على حماس قبول مقترح ترامب
الأرصاد: فصل الخريف موسم الأمطار والسيول في مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

إيهاب رمزي يكشف سبب تأخر صدور مشروع قانون الأحوال الشخصية | خاص

النائب إيهاب رمزي
النائب إيهاب رمزي
حسن رضوان  
عدسة إبراهيم قنديل

أكد النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مصر تعتمد حالياً على قانونين منفصلين للأحوال الشخصية، أحدهما للمسلمين والآخر للمسيحيين. 

وأضاف رمزي  في حوار خاص لـ “صدي البلد”، أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تم إعداده بواسطة لجنة تمثل مجموعة من الكنائس والمذاهب المختلفة في مصر، وخضع لمراجعات دقيقة داخل وزارة العدل، كما تمت دراسته من قبل مجلس الوزراء، قبل أن يُعاد مرة أخرى إلى الوزارة، بسبب وجود تداخلات وثيق بينه وبين قانون الأحوال الشخصية للمسلمين.

وأشار رمزي إلى أن هذا الارتباط ناتج عن وجود مفاهيم جديدة في القانونين، ما يجعل من الضروري طرح النصوص القانونية على الحوار الوطني، نظرًا لأهميتها القصوى وتأثيرها المباشر على كل أسرة مصرية. 

وأوضح أن القوانين تتضمن نصوصًا واضحة تنظم العلاقة الزوجية، ورعاية الأسرة، وقضايا الحضانة، والرؤية.

وتابع النائب أن قانون الأحوال الشخصية، سواء الخاص بالمسلمين أو المسيحيين، لم يصل بعد إلى البرلمان، لكنه أكد أن مجلس النواب سيفتح نقاشات عاجلة حول القانون بمجرد إحالته، مع توقعات بوصوله خلال الفترة المقبلة، لتبدأ عملية مراجعته والتشاور حوله في إطار يحقق التوافق الوطني.

وشدد رمزي على أهمية إصدار قانون موحد ومنسجم يحفظ حقوق الأسرة المصرية ويواكب التطورات المجتمعية، مؤكداً أن هذا الملف سيكون من أولويات البرلمان القادم.

النائب إيهاب رمزي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مجلس النواب قانون الأحوال الشخصية

