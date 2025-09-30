قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
راحت لسبب تاني خالص.. حسام حبيب يكشف مفاجأة عن علاج شيرين في سويسرا
ما حكم ظهور الفتاة دون حجاب أمام زوج أمها؟.. أمين الإفتاء يجيب
تعليم الجيزة: 4 حالات فقط لطلاب ظهرت عليهم أعراض حبوب باليدين وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة
تعليم الجيزة : عدد المصابين بفيروس HFMD بمدرسة المريوطية 4 حالات فقط
أحمد حسن يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع جوميز
إيهاب رمزي يعتزم التقدم بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين .. خاص
متحدث فتح: لا نقبل استبعاد السلطة عن غزة أو القدس والخطة الأمريكية تختبر بالأفعال لا التصريحات
ماذا يحدث عند السلام على الميت أمام قبره؟.. الإفتاء: 5 أمور عجيبة
وضع مقابر بورسعيد تحت الحراسة
بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تجميل كورنيش شبين الكوم ويفتتح الممشى السياحي
رئيس الوزراء: عملنا خلال الفترة الماضية على تنفيذ بنية أساسية كبيرة جدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

إيهاب رمزي يعتزم التقدم بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين .. خاص

النائب إيهاب رمزي
النائب إيهاب رمزي
حسن رضوان

كشف النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن عزمه التقدم بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، يشمل المسلمين والمسيحيين على حد سواء، ويهدف إلى تحقيق العدالة الأسرية وتوسيع حقوق المرأة المصرية بما يتماشى مع متغيرات المجتمع.

وقال رمزي، في حواره لـ"صدى البلد" ، إنه إذا أُتيح له تقديم مشروع قانون واحد في الوقت الراهن، فسيكون بلا تردد قانون الأحوال الشخصية، مؤكدًا أن الوقت قد حان لإقرار تشريع يعكس واقع المرأة المصرية اليوم، ويعزز مساواتها الكاملة بالرجل في الحقوق والمسؤوليات الأسرية، موضحًا أن المشروع المرتقب سيتضمن امتيازات قانونية جديدة للمرأة، خاصة في ملفات الطلاق، والنفقة، والولاية على المال، وإثبات النسب، مشيرًا إلى أن كثيرًا من النساء يعانين من ثغرات تشريعية تُهدر حقوقهن، مثل عدم الاعتراف بتحليل الـDNA في إثبات النسب، ما يُشكل ظلمًا للمرأة والطفل معًا.

وتساءل رمزي: "كيف يمكن لأم أن تُثبت نسب طفلها في حالة الحمل سفاحًا؟ ولماذا تُترك زوجة بلا نفقة لأن زوجها سافر أو اختفى؟ وماذا عن المرأة المطلقة في سن متقدم دون أي حماية اجتماعية أو اقتصادية؟".

وأكد أن مشروع القانون سيعالج كل هذه الثغرات، وسينص على حلول عادلة تضمن كرامة المرأة واستقرار الأسرة المصرية، مشددًا على أن المرأة لم تعد كما كانت قبل عقود، بل أصبحت شريكًا فاعلًا في بناء الدولة، ويجب أن يُترجم ذلك إلى حقوق قانونية واضحة ومضمونة.

واختتم النائب إيهاب رمزي تصريحه بالتأكيد على أن إصلاح قانون الأحوال الشخصية لم يعد ترفًا، بل ضرورة وطنية واجتماعية، داعيًا إلى توافق وطني واسع لإقرار قانون متوازن يُنهي معاناة آلاف الأسر المصرية، ويُعيد للمرأة اعتبارها ومكانتها.

النائب إيهاب رمزي لجنة الشئون الدستورية مجلس النواب مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية قانون الأحوال الشخصية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

صورة أرشيفية

ظهور فيروس HFMD في مدرسة بالمريوطية وإغلاق فصلا كاملا حتى الأحد القادم

صورة أرشيفية

بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

صورة أرشيفية

مصر في أمان والسودان تحت الإنذار الأحمر.. تصريحات ترامب تعيد سد النهضة إلى قلب العاصفة

سعر الذهب

قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025

التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

لجميع الصفوف الآن .. رابط التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

ترشيحاتنا

كارت حفل الزفاف

التصرف الشرعي في كروت الزفاف المكتوب عليها آيات قرآنية.. تعرف عليه

قافلة الأزهر تزور كنيسة سيدنا موسى بجنوب سيناء

قافلة الأزهر تزور كنيسة سيدنا موسى بجنوب سيناء.. صور

هل يجوز للمرأة اتباع الجنازة

هل يجوز للمرأة اتباع الجنازة؟.. الإفتاء: المسألة مختلف فيها وهذا حكمها

بالصور

4 أمراض خطيرة تصيب جهازك التناسلي | ماتعرفش عنها حاجة

أمراض تناسلية
أمراض تناسلية
أمراض تناسلية

عشبة غير متوقعة تعالج أمراض المخ والأعصاب والاكتئاب

الأمراض النفسية
الأمراض النفسية
الأمراض النفسية

تحذير للنساء والرجال.. 7 أعراض تكشف عن مرض جنـــ.سي خطير| تفاصيل

أمراض تهدد الرجال والنساء
أمراض تهدد الرجال والنساء
أمراض تهدد الرجال والنساء

بعد اختراقها.. الحكومة الأمريكية تتدخل لإنقاذ جاجوار

جاجوار
جاجوار
جاجوار

فيديو

أطول جسر في العالم)

الصين تختصر ساعتين لدقيقتين بافتتاح أطول جسر في العالم

أجسام غريبة في سماء بريطانيا

لغز في السماء.. صور جديدة ترصد أجساما طائرة مجهولة فوق بريطانيا

وجود شيرين في سويسرا

راحت لسبب تاني خالص.. حسام حبيب يكشف مفاجأة عن علاج شيرين في سويسرا

انفصال حسام عاشور)

سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

المزيد