الرئيس الإيراني: واشنطن لا تملك إرادة لحل الملف النووي عبر الدبلوماسية والمنطق العادل

قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في تصريحات جديدة اليوم الثلاثاء، إن سلوك المسؤولين الأمريكيين تجاه المقترحات الإيرانية في الملف النووي الإيراني كان "غير منطقي وغير مشروع"، معتبرا أن هذا النهج يظهر غياب الجدية لدى واشنطن في الوصول إلى حل عادل عبر القنوات الدبلوماسية.

وأكد الرئيس الإيراني أن بلاده قدمت مقترحات "بناءة وعملية" لإعادة إحياء الاتفاق النووي، لكن الجانب الأمريكي قابلها بتعنت وتصعيد.

وأضاف: "نهج واشنطن كشف أنها لا تملك إرادة حقيقية لحل الملف النووي عبر الدبلوماسية والمنطق العادل، بل تسعى لفرض إرادتها من خلال الضغط السياسي والاقتصادي".

وفي السياق ذاته، اعتبر بزشكيان أن تفعيل ما يعرف بـ"آلية الزناد" من قبل بعض الأطراف الغربية لا يهدف إلا إلى "زيادة الضغوط على الشعب الإيراني وإثارة السخط الداخلي"، مشددًا على أن مثل هذه السياسات لن تؤتي ثمارها، ولن تثني طهران عن "الدفاع عن حقوقها النووية المشروعة".